Obama pide un voto 'rápido' del Congreso y confía en lograr su apoyo

Redacción

04/09/2013

El presidente ha logrado el apoyo de varios líderes republicanos. Hollande, por su parte, asegura que Francia no atacará sola si EE. UU. finalmente no interviene.

El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha pedido este martes un voto "rápido" en el Congreso sobre una acción militar "limitada" contra Siria, y se ha mostrado confiado en que logrará la autorización de los legisladores para llevar a cabo ese ataque.

"Quiero enfatizar una vez más que lo que estamos diseñando es algo limitado, algo proporcional", que reducirá la capacidad del régimen del presidente Bachar al Asad, ha dicho Obama al inicio de una reunión en la Casa Blanca con los líderes republicanos y demócratas en el Congreso.

Ante las reticencias del pueblo estadounidense a una acción en Siria que muestran las encuestas, el presidente insistió en que su plan "no es Irak" y "no es Afganistán".

También ha asegurado que su Gobierno tiene "una estrategia más amplia" para "mejorar la capacidad de la oposición" en Siria y continuar con la "presión diplomática" con el objetivo de devolver la paz y la estabilidad a ese país árabe.

Apoyo de los republicanos

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, John Boehner, republicano, ha segurado que "apoya" la petición del presidente.

Además, el presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Bob Menéndez, ha dicho que apoya un ataque militar contra Siria al considerar que sería "aún más grave" la falta de acción frente al uso de armas químicas.

Mientras, Estados Unidos sigue moviendo efectivos navales en torno a Siria.

Francia no atacará sola

Francia no intervendrá sola en Siria si el Congreso estadounidense rechaza la propuesta del presidente Obama, ha asegurado este martes el presidente francés, Francois Hollande.

"Si la decisión (del Congreso estadounidense) no fuera positiva, entonces no actuaríamos solos, pero no eludiríamos nuestras responsabilidades, apoyando a la oposición en Siria de tal modo que eso supondría una respuesta", ha afirmado.

Por otro lado, el presidente francés ha asegurado que las acusaciones de Al Asad refuerzan su voluntad de actuar y ha deseado que esa posible actuación se haga dentro de una coalición lo más amplia posible.