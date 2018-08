Internacional

Putin dice que apoyará a Siria en caso de ataque, tras un G20 dividido

06/09/2013

11 países, entre ellos España, urgen a dar una "fuerte respuesta internacional" contra Siria, según la Casa Blanca. Rajoy asegura que España decidirá qué hacer tras conocer la investigación de la ONU.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado este viernes que Rusia seguirá ofreciendo apoyo económico y militar, como hasta ahora, al régimen sirio en caso de que se produzca un ataque militar contra el país como propugna Estados Unidos.

''¿Quiere saber si ayudaremos a Siria? Lo haremos, igual que lo hacemos actualmente", ha afirmado Putin tras ser preguntado por un eventual apoyo al régimen de Bashar al Assad en caso de un ataque militar contra el país.

"Les entregamos armas, colaboramos en el terreno económico. Espero que ampliemos nuestra cooperación humanitaria, principalmente concediendo ayuda humanitaria a los civiles sirios que se encuentran actualmente en una situación difícil", ha añadido en la rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de San Petersburgo.

Putin ha indicado que ha tenido ocasión de hablar con el presidente estadounidense, Barack Obama, sobre Siria, pero ambos no han conseguido acercar posturas. "El no está de acuerdo conmigo y yo no estoy de acuerdo con él, pero hay un diálogo, nos hemos escuchado y hemos intentado analizar los argumentos del otro", ha explicado Putin.

Opiniones encontradas en el G20

El presidente ruso ha reiterado que él cree que el ataque químico del 21 de agosto fue obra de los rebeldes, y ha afirmado que además de Rusia, China, India, Indonesia, Argentina, Brasil, Sudáfrica e Italia, países todos ellos miembros del G20, se oponen a la intervención militar y así lo han manifestado durante la cumbre.

Frente a ellos, ha precisado, Estados Unidos, Turquía, Canadá, Arabia Saudí y Francia se han mostrado a favor de un ataque contra el régimen de Al Assad.

11 países, entre ellos España, urgen a dar una ''fuerte respuesta internacional''

Los Gobiernos de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, España, Turquía, Reino Unido y EE.UU. han llamado este viernes a una "fuerte respuesta internacional" tras el uso de armas químicas en Siria, según un comunicado divulgado por la Casa Blanca.

"Llamamos a una fuerte respuesta internacional a esta grave violación de las normas y la conciencia mundial, que envíe un claro mensaje para que este tipo de atrocidad no vuelva a repetirse", indica la nota, emitida tras la cumbre del G20.

Los once países califican el ataque del pasado 21 de agosto en Damasco de "horrible", y afirman que "la evidencia claramente apunta al Gobierno sirio como responsable", pese a que las autoridades de ese país lo niegan y acusan a la oposición armada.

Asimismo, el texto añade que los once países subrayan que han respaldado de forma sistemática su apoyo a "una contundente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", pero reconocen que ese organismo se "encuentra paralizado como lo ha estado durante los últimos dos años y medio" desde que estalló la guerra civil en Siria.

Destacan, además, su respaldo a los "esfuerzos llevados a cabo por EE.UU. y otros países para asegurar la prohibición del uso de armas químicas", e instan a la misión de inspectores de la Naciones Unidas que recogió pruebas en el lugar del ataque a presentar "sus resultados lo antes posible", y al Consejo de Seguridad "a actuar en consecuencia".

Rajoy asegura que España decidirá tras la investigación de la ONU

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo, se ha mostrado horas antes partidario de una "solución política y negociada" al conflicto en Siria, pero ha aclarado que en todo caso España esperará a conocer el resultado de la investigación de la ONU sobre el presunto ataque con armas químicas cerca de Damasco antes de tomar una decisión sobre si hay que intervenir.

El PSOE ha pedido al Gobierno que aclare los compromisos adquiridos en G20 sobre Siria, y el ministro español de Defensa, Pedro Morenés, por su parte, ha negado que Estados Unidos le haya pedido ayuda militar a España.

Francia también decidirá tras el informe de la ONU

El presidente de Francia, François Hollande, por su parte, también ha afirmado que decidirá sobre la participación de su país en un ataque contra Siria sólo tras la presentación del informe de los expertos de la ONU sobre el uso de armas químicas en el país árabe.

"Ahora, esperamos la decisión del Congreso y el Senado de EEUU. Después, el informe de la ONU. Como resultado de todo esto, tomaré una decisión", ha afirmado Hollande.

Obama sigue convencido del ataque

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha dicho que sigue convencido de la necesidad de lanzar un ataque militar contra Siria por el uso de armas químicas, y ha señalado que el próximo martes 10 de septiembre dirigirá un mensaje a los estadounidenses acerca de esa crisis.

Al Asad "apenas" ha usado el arsenal químico, advierte la embajadora de EEUU ante la ONU

La embajadora de EEUU ante la ONU, Samantha Power, ha dicho este viernes en Washington que la comunidad internacional tiene que frenar al régimen del presidente sirio, porque éste "apenas" ha hecho mella en su arsenal de armas químicas.

''Evaluamos que aunque Asad usó más armas químicas que nunca el pasado 21 de agosto, él apenas ha hecho mella en su enorme reserva y la comunidad internacional claramente no ha mermado su disposición a usarlas", ha advirtido.