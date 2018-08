Internacional

Violencia interreligiosa

Un vídeo provoca la matanza de al menos 21 personas en la India

Redacción

09/09/2013

La difusión de un vídeo en internet provocó una matanza interreligiosa que en el fin de semana costó la vida al menos a 21 personas en el distrito de Muzaffarnagar, en el norte de la India.

En la grabación aparece el presunto linchamiento de tres hombres que protegían a una mujer que sufría acoso en Kawal, una localidad del estado de Uttar Pradesh (UP) , según el secretario del Ministerio de Interior, Kamal Saxena.

Saxena ha precisado, no obstante, que el vídeo, que ha sido retirado de la red, es de hace dos años y no es seguro que se filmara en UP.

Al menos 21 personas han muerto desde que la difusión del vídeo, que las autoridades tildan de "falso", desatara el sábado los enfrentamientos entre comunidades hindúes y musulmanas, según fuentes oficiales. Otros medios, como la cadena de televisión NDTV, elevan a 26 el número de víctimas mortales en los enfrentamientos.



La masacre de Muzaffarnagar es el último de los episodios de violencia interreligiosa, principalmente protagonizados por las comunidades hindú y musulmana