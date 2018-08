Internacional

Guerra en Siria

Putin asegura que el ataque químico fue perpetrado por la oposición

Redacción

12/09/2013

El presidente ruso ha afirmado que el objetivo del ataque era provocar una intervención militar extranjera contra Bachar Al Asad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido de que un potencial ataque militar de Estados Unidos contra Siria "desataría una nueva ola de terrorismo" y ha señalado que el uso de armas químicas es responsabilidad de la oposición al Gobierno de Bachar al Asad.

En un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times titulado "Una llamada a la cautela desde Rusia", el presidente ruso ha indicado que "no hay dudas de que se utilizó gas venenoso en Siria", pero "que todas las razones apuntan a creer que no fue empleado por el Ejército, sino por las fuerzas de oposición, para provocar una intervención extranjera", posición frontalmente opuesta a la de Estados Unidos, que asegura tener pruebas de un ataque del régimen sirio el pasado 21 de agosto.

Las declaraciones de Putin se producen un día antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo ruso Serguei Lavrov se entrevisten en Ginebra para analizar cómo implementar el plan ruso para controlar el arsenal químico de Siria.

Putin ha criticado como "alarmante que la intervención militar en conflictos internos de países extranjeros se haya convertido en un lugar común para los Estados Unidos". Por ello, ha recordado que el uso de la fuerza solo está permitido actualmente bajo la ley internacional en defensa propia o por una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.