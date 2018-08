Internacional

Elecciones en Alemania

Merkel: 'Ya he tenido un primer contacto con el SPD'

Redacción

23/09/2013

La canciller alemana ha resaltado que Alemania necesita un gobierno estable. El presidente del SPD, Sigmar Gabriel, ha anunciado este lunes su disposición a dialogar con la CDU.

La canciller alemana Angela Merkel ha dicho hoy que, tras la gran victoria electoral de anoche, ya ha empezado a buscar conversaciones para formar gobierno y ha tenido un primer contacto con el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Sigmar Gabriel, que "comprensiblemente" le ha pedido tiempo.

Merkel ha resaltado que Alemania necesita un gobierno estable y que el voto de los electores le da a la CDU un mandato claro para encabezarlo por lo que es necesario empezar a plantear fórmulas posibles.

"Tenemos un mandato claro para gobernar y lo asumiremos", ha dicho Merkel. "Ha tenido ya un primer contacto con el líder del SPD que comprensiblemente me pidió tiempo hasta el viernes", ha dicho Merkel.

Para el viernes está programada una reunión de toda la dirección del SPD.

Interrogada acerca de si no pensaba hablar también con Los Verdes, Merkel no ha dicho descartarlo y ha señalado que de momento sólo había tenido contacto con el jefe del principal partido de oposición, pero ha agregado que eso no implica que no vaya a haber otros contactos.

SPD

El presidente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Sigmar Gabriel, ha anunciado este lunes su disposición a dialogar con la Unión Cristiano Demócrata (CDU) sobre la posibilidad de pactar una coalición de gobierno.

"Se está buscando un posible nuevo gobierno y el resultado está abierto", ha señalado Gabriel en declaraciones a la prensa. En ese sentido, Gabriel ha señalado que si Merkel invita al SPD a negociar, su partido no se negará a ello.