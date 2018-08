Internacional

Conflicto en Siria

La ONU aprueba una resolución para destruir el arsenal químico sirio

Redacción

28/09/2013

Los quince miembros del máximo órgano de la ONU han votado a favor de la resolución consensuada por EE.UU. y Rusia, según ha anunciado la presidencia de turno del Consejo que ostenta Australia.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por unanimidad una resolución sobre el uso de armas químicas en Siria. Los quince miembros del máximo órgano de la ONU han votado a favor de la resolución consensuada por EE.UU. y Rusia, según ha anunciado la presidencia de turno del Consejo que ostenta Australia.

La votación ha tenido lugar esta medianoche después de superarse el último escollo con la aprobación por consenso del plan de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para la eliminación del arsenal químico sirio.

En la sala se encontraban presentes los jefes de la diplomacia de los cinco países permanentes del Consejo: el estadounidense John Kerry; el ruso Sergei Lavrov; el chino Wang Yi; el francés Laurent Fabius, y el británico, William Hague, entre otros.

Tras la votación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó de "histórica" la votación en el Consejo pero recordó a sus miembros que el "catálogo de horrores" en Siria sigue siendo grande, por lo que pidió el fin inmediato de la violencia.

Ban, que hizo mención a la "grave crisis humanitaria" en Siria, llamó a las autoridades de Damasco y a la oposición rebelde para que se sienten a negociar en una conferencia internacional de paz en Ginebra.

Esta resolución no especifica qué castigo acarrearía que el Gobierno de Bashar al Assad no cumpliera con la resolución. No se habla de una intervención militar y se refiere directamente a las acciones que contempla el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.En los artículos 41 y 42, la Carta indica que "el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones", esto es de calado económico o diplomático; y, en caso de que estas medidas "sean inadecuadas o hayan demostrado serlo, (el Consejo de Seguridad) podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales".