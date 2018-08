Internacional

EE.UU., sin presupuestos

Obama: 'Wall Street debería estar preocupado'

Redacción

03/10/2013

El primer encuentro entre el presidente de EE.UU., Barack Obama, y los líderes del Congreso desde que se produjo el cierre de la Administración federal acabó sin perspectivas de resolver la crisis, ante la negativa de ambos partidos a dar su brazo a torcer.

Obama se reunió durante más de una hora con los principales líderes republicanos y demócratas del Congreso, que manifestaron a la salida la falta de avances para resolver la crisis que mantiene a la Administración parcialmente cerrada por falta de fondos desde la madrugada del martes.

Obama "expresó a los líderes que no va a negociar sobre la necesidad de que el Congreso actúe para reabrir el Gobierno o para incrementar el techo de la deuda", que se alcanzará el próximo 17 de octubre, según indicó la Casa Blanca en un comunicado.

"El presidente sigue confiando en que prevalecerá el sentido común y que el Congreso no sólo hará su trabajo para reabrir el Gobierno, sino que también actuará para (...) evitar una devastadora suspensión de pagos" por falta de acuerdo en torno al techo de la deuda, agregó la residencia presidencial.

Obama ha reconocido que está "exasperado" por la falta de acuerdo, por considerar que es "totalmente innecesario". "Estoy exasperado con la idea de que, a no ser que yo diga a 20 millones de personas que no pueden tener cobertura sanitaria, esta gente no reabrirá el Gobierno", señaló en una entrevista con la cadena CNBC.

Obama advirtió además de que esa misma facción está dispuesta a permitir que el país entre en suspensión de pagos, por lo que Wall Street, avisó, "debería estar preocupado" por los efectos económicos de la crisis. Mientras, la crisis presupuestaria ya ha provocado que Obama cancelara hoy parte de la gira por Asia que realizará a partir de este sábado