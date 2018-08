Internacional

Alemania

Convención del SPD apoya iniciar negociaciones de coalición con Merkel

Redacción

20/10/2013

Las negociaciones pueden tardar un mes o más y, en que caso de que se llegue a un acuerdo de coalición, este tendrá que ser aprobado en una consulta a las bases del Partido Socialdemócrata.

La convención del Partido Socialdemócrata (SPD) ha dado vía libre a la cúpula para iniciar negociaciones con el partido de la canciller Angela Merkel CDU y su ala bávara la Unión Cristianosocial (CSU), de cara a una posible coalición de gobierno.

"De 229 delegados, 31 votaron en contra y hubo 2 abstenciones. El resto se pronunciaron a favor de iniciar negociaciones de coalición", dijo el presidente del SPD, Sigmar Gabriel, tras finalizar la convención. Gabriel advirtió, sin embargo, que no se puede descartar que durante las negociaciones se encuentren diferencias tan grandes que no permitan compromisos y que no se llegue a un acuerdo de coalición.

Las negociaciones pueden tardar un mes o más y, en que caso de que se llegue a un acuerdo de coalición, este tendrá que ser aprobado en una consulta a las bases del SPD en la que pueden participar 470.000 militantes. "Creemos que los militantes tienen algo que decir a la hora de decidir si entramos o no a formar gobierno", dijo Gabriel para defender la consulta a las bases.

Gabriel dijo que la meta es lograr formar gobierno antes de Navidades, pero ha agregado que esto no se puede asegurar.

La decisión ha estado precedida de protestas de parte de las bases que se oponen a hacer una coalición con Merkel.

La CDU/CSU tuvo un claro triunfo electoral con el 41,5% de los votos, pero perdió a su anterior socio de coalición, el Partido Liberal (FDP), y se quedó 5 escaños por debajo de la mayoría absoluta. La CDU buscó un nuevo aliado y, tras descartarse la posibilidad de negociar con Los Verdes, sólo quedó la opción de una gran coalición con el SPD, el segundo mayor partido en el parlamento.

La cúpula de la agrupación se había manifestado, antes de la convención, a favor de iniciar negociaciones con la CDU/CSU y había presentado un catálogo de exigencias que consideran irrenunciables a la hora de firmar un acuerdo de coalición. Entre ellas está la introducción de un salario mínimo interprofesional de 8,50 euros por hora.

En caso de que al término de las negociaciones se llegara a un acuerdo con la CDU/CSU, y que éste fuera aprobado por las bases del SPD, Alemania tendría la tercera gran coalición de la historia de postguerra.