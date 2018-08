Internacional

Niña hallada en Grecia

La Policía búlgara encuentra a los padres biológicos del "María"

Redacción

24/10/2013

La policía está interrogando a los posibles padres, que según algunos medios, han confimado que hace años vivieron en Grecia y que allí regalaron a una niña.

La policía búlgara ha encontrado a los padres biológicos de la niña conocida como el "Ángel rubio" o "María". Según informa la televisión estatal BNT la policía está interrogando a una pareja de etnia romaní. La niña rubia, fue hallada la semana pasada en un campamento gitano de Grecia.

La televisión ha identificado al matrimonio como Atanas y Sashka Rusevi y residen en el poblado de Nikolaevo, en Bulgaria Central. La pareja tiene entre 8 y 10 niños. La mitad de estos niños son muy rubios y de piel clara. Además tienen una semejanza física sorprendente con "María", según asegura BNT.

Vecinos de la familia han afirmado en declaraciones a los medios búlgaros que hace años los Rusevis vivieron en Grecia. Algunos de los vecinos han afirmado que los Rusevi habrían recibido unos 250 euros por la niña, mientras otros sostienen que no cobraron nada.

Un hijo de la familia, de 15 años, ha declarado a la agencia privada de noticias BGNES, que su madre le había contado que cuando estuvo en Grecia no tenía dinero para volver, por lo que decidió dejar a una niña recién nacida allí.

En declaraciones a la agencia de noticias "Vsekiden", Sashka ha confirmado que dejó a una hija Grecia, aunque sin dar más detalles. "Esto era hace mucho tiempo", ha señalado la mujer. "Regalamos la niña. No he tomado dinero, la dejé porque no tenía con qué alimentarla. No sé si es la mía, parece la mía, pero ¿cómo puedo saber?", ha dicho.

Según precisa BNT, la pareja será sometida a un análisis de ADN para confirmar o descartar que son los padres biológicos de "María".