Internacional

Expresidente

Mursi clama contra los militares y dice que el juicio es 'una farsa'

Redacción

04/11/2013

La primera sesión del juicio contra el expresidente de Egipto apenas ha durado una hora. Está acusado de incitación al asesinato y provocación de derramamiento de sangre.

El expresidente egipcio Mohamed Mursi, derrocado el 3 de julio tras un golpe de Estado, se ha negado a vestir el uniforme de acusado, tal y como le pedía el juez, por lo que el tribunal ha levantado la sesión, que apenas ha durado una hora. Mursi había sido trasladado en helicóptero a primera hora al tribunal que le juzgará por incitación al asesinato y provocación de derramamiento de sangre.

Posteriormente, el Tribunal Penal de El Cairo ha decidido aplazar hasta el próximo 8 de enero el juicio contra el depuesto presidente Mohamed Mursi y otros catorce dirigentes de los Hermanos Musulmanes, que han negado los cargos que les implican en la muerte de manifestantes.



Según la televisión oficial, el juez Ahmed Sabri, que preside la corte, ha anunciado la nueva fecha después de tener que levantar en dos ocasiones la sesión debido al alboroto que reinaba en la sala y tras la petición de más tiempo hecha por los abogados de la acusación.

Durante la sesión, Mursi ha señalado que él es presidente legítimo de Egipto y ha acusado a los militares de "traición y de criminales". Ante los jueces y entre lemas como "que caiga el gobierno militar", Mursi ha denunciado que su proceso es "una farsa" y una forma de encubrir lo ocurrido el pasado 3 de julio, que fue, en sus palabras, "un golpe de estado".

Carga policial



La llegada del exmandatario al tribunal ha tenido lugar antes de lo esperado por motivos de seguridad, en medio de las manifestaciones convocadas por la Alianza Nacional en Apoyo a la Legitimidad, coalición liderada por la organización islamista egipcia Hermanos Musulmanes, para protestar contra el proceso. De hecho, la policía egipcia ha lanzado gases lacrimógenos contra los cientos de partidarios de Mursi congregados frente a la sede del tribunal.

Un helicóptero ha trasladado a Mursi a la sede del tribunal desde el lugar en el que está retenido por los militares desde su derrocamiento el pasado 3 de julio. El mismo helicóptero lo ha devuelto a la cárcel que, según la aagencia EFE, estaría ubicada en Alejandría.



Los otros catorce inculpados, entre ellos el vicepresidente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) -brazo político de la Hermandad-, Esam al Arian, y el miembro de su Ejecutiva Mohamed Beltagui, han llegado a la corte en vehículos blindados y entre grandes medidas de seguridad.



Las fuerzas del orden han cortado al tráfico la carretera que conduce desde la cárcel de Tora, donde se encontraban presos estos catorce dirigentes islamistas, hasta la Academia de la Policía para evitar eventuales ataques.



Las medidas de seguridad son muy estrictas en torno a la Academia de la Policía, donde varios cientos de simpatizantes de Mursi se han congregado para expresar su rechazo al proceso. Un total 20.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas se han desplegado en los alrededores del tribunal y ha primera hora han efectuado la primera carga para dispersar a los manifestantes.

Los cargos



Mursi y el resto de procesados afrontan cargos por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes y en los incidentes desatados en los alrededores del palacio presidencial de Itihadiya el 5 de diciembre del año pasado.



El depuesto presidente no reconoce la autoridad del tribunal encargado de juzgarlo -la Corte Penal de El Cairo, presidida por el juez Ahmed Sabri-, por lo que su equipo legal asistirá al juicio solo como observador, pero no para defenderle, según informaron la pasada semana los Hermanos Musulmanes.



Sobre Mursi pesan además otros cargos cuyos juicios todavía no han sido fijados, como los de conspirar con el grupo islamista palestino Hamás, atacar a las fuerzas de seguridad e insultar al poder judicial.



Los Hermanos Musulmanes denunciaron ayer en un comunicado que el juicio es como si "la traición juzgara la honestidad" o "la dictadura a la democracia", y pidió que siga la "lucha pacífica" contra el Ejército egipcio.