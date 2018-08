Internacional

Presidenciales en Chile

Michelle Bachelet vuelve a la presidencia de Chile

Redacción

15/12/2013

La candidata de la izquierda a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, se ha convertido este domingo en la primera mujer que es reelegida presidenta de Chile, tras vencer en la segunda vuelta de los comicios a la candidata de la derecha, Evelyn Matthei. Bachelet ha obtenido un resultado de 62,33%, frente al 37,66% de Evelyn Matthei.

El triunfo de Bachelet, que ya gobernó el país de 2006 a 2010, fue reconocido apenas una hora después del cierre de los colegios electorales por su contendiente, Evelyn Matthei, quien ha anunciado que acudirá a felicitar personalmente a la nueva presidenta electa, una costumbre muy arraigada en los usos electorales chilenos.

Tras conocer su victoria, Bachelet ha subrayado que se abre "una nueva etapa en el país". "Abrimos una nueva etapa, y lo hacemos reconociendo la labor que a cada generación y a cada gobierno democrático le ha correspondido en el desarrollo de Chile", ha dicho.



"Hemos hecho mucho, hemos construido un país del que podemos sentirnos orgullosos, con una economía sana, una democracia estable y una sociedad y una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos", ha agregado.



"Hoy debemos plantearnos un desafío más alto. Debemos marcarnos un nuevo destino, y yo estoy al servicio de ese destino", ha sostenido Bachelet durante el acto, que se ha celebrado en la Alameda.



La presidenta electa ha expresado su agradecimiento a la población por respaldar su candidatura y su propuesta. "Gracias por hacerme parte de esta historia. Qué iluminada se ve nuestra patria, cuánta gente en la misma Alameda", ha apuntado.



Asimismo, ha dejado entrever algunas de las líneas que seguirá su gestión al frente de la Presidencia, y entre ellas ha destacado la necesidad de construir "un sistema educativo público, gratuito y de calidad". "Hoy ya nadie lo duda: el lucro no puede ser el motor de la educación, porque esta no es una mercancía y porque los sueños no son un bien de mercado. Es un derecho de todos y de todas", ha manifestado.



Asimismo, ha abogado por una nueva Constitución "nacida en democracia, que garantice que en el futuro la mayoría nunca más sea acallada por una minoría".

La escasa participación en Chile alienta peticiones a volver al voto obligatorio

La escasa asistencia este domingo a los centros habilitados para la segunda vuelta presidencial en Chile (la abstención ha sido del 59%) ha hecho que varios dirigentes políticos pidan el retorno al sistema de sufragio obligatorio.

La inscripción automática en los registros electorales y el voto voluntario están vigentes en Chile desde 2012 y se ha aplicado en los comicios municipales celebrados hace un año y en la primera ronda presidencial de noviembre pasado, con una alta abstención.

El expresidente socialista Ricardo Lagos, que antes fue partidario del voto voluntario, reconoció que había cambiado de opinión y abogó por el retorno al sufragio obligatorio. "Es un derecho pero también, en el fondo, es una obligación", dijo Lagos tras acudir a votar.

"Lo pensé, lo medité y me di cuenta que es un error y creo que está demostrado", agregó.

Bachelet se quedó a cuatro puntos del 50% en la primera vuelta

El pasado 17 de noviembre, Bachelet aspiraba a conseguir su pase directo a La Moneda, pero se quedó a cuatro puntos del 50% de los votos necesarios para ello. Aún así, se consolidó como la primera en la carrera presidencial, ya que Matthei, la segunda más votada, solo se adjudicó un 25$ de las papeletas.

Así las cosas, el horizonte electoral parece despejado para Bachelet, que solo tendrá que mantener a los votantes que atrajo hace casi un mes y sumar unos pocos más.

Matthei, en cambio, tendrá que revertir completamente una tendencia de voto que le fue muy desfavorable el pasado 17 de noviembre. Su gran baza es atraer a las urnas a los votantes conservadores que se abstuvieron en la primera vuelta. "Si votaste por mí y llevas a alguien que no votó en la primera vuelta, ¡Sí se puede!", ha declarado Matthei en un anuncio.

El triunfo de Bachelet devolvería el poder a la izquierda, que ha gobernado Chile desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) con el único paréntesis de estos últimos cuatro años.