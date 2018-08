Internacional

EE. UU. y Reino Unido espiaron a Almunia en 2008 y 2009

20/12/2013

Entonces era comisario de Asuntos Económicos. 'The New York Times', 'The Guardian' y 'Der Spiegel' han publicado este viernes nuevas filtraciones de Snowden.

Ocho gigantes de la tecnología piden acabar con el espionaje masivo. La NSA admite implícitamente el espionaje a Merkel, según Der Spiegel Kerry admite que el espionaje ha ido 'demasiado lejos' La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) de Reino Unido interceptaron las comunicaciones de Joaquín Almunia entre los años 2008 y 2009, cuando ocupa la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios en la Comisión Europea. Los periódicos 'The New York Times', 'The Guardian' y 'Der Spiegel' han publicado este viernes nuevas filtraciones del excontratista de la NSA Edward Snowden en las que se recoge que los servicios de espionaje norteamericanos y británicos espiaron a más de 1.000 objetivos en los últimos años, incluidos gobiernos y dirigentes internacionales y ONG. En la lista figura el nombre de Almunia, actual vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia. Los documentos circunscriben las interceptaciones entre los años 2008 y 2009 --cuando era comisario de Asuntos Económicos y Monetarios--, aunque no aclaran si se produjeron por petición de la Inteligencia de Estados Unidos o de la de Reino Unido. Almunia, en declaraciones a 'The New York Times', ha reconocido que está "profundamente molesto" por estas informaciones.

