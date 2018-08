Internacional

Secuestrados en Siria cinco miembros de Médicos Sin Fronteras

03/01/2014

Aunque en un principio se apuntaba a que entre los secuestrados se encuentran un español y varios franceses y alemanes, MSF ha puntualizado que la información sobre la nacionalidad "no es correcta".

Cinco trabajadores europeos de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) han sido secuestrados por milicianos del Estado Islámico de Irak y Siria, vinculado con Al Qaeda, en un hospital de la provincia de Lataquia (noreste de Siria).

El portavoz de la red opositora Sham en Lataquia, identificado como Abu Hasan, ha explicado a la agencia Efe por internet que entre los retenidos hay un doctor español y el resto son médicos franceses y alemanes, y que serán interrogados por un tribunal islámico bajo la acusación de cooperar con los servicios de inteligencia turcos.

Médicos Sin Fronteras ha confirmado la detención de cinco cooperantes para ser objeto de un "supuesto interrogatorio", pero no ha querido dar más datos del secuestro, "por motivos de seguridad". La ONG no ha especificado la nacionalidad de las personas retenidas y ha puntualizado que las informaciones sobre los cinco médicos "retenidos" en Siria "no es correcta".

En esta misma línes, el Ministerio francés de Exteriores ha indicado que no hay ciudadanos de esta nacionalidad entre los secuestrados.

MSF ha asegurado que está en contacto con las familias de su personal y que está haciendo todo lo posible para restablecer el contacto con sus colegas en Siria.

Los secuestros de occidentales a manos de las facciones más radicales de los rebeldes que controlan el norte de Siria se han hecho cada vez más frecuentes a lo largo del último año.