El ejército iraquí lanza una ofensiva para recuperar Faluya y Ramadi

06/01/2014

En Ramadi las fuerzas militares y de las tribus locales han conseguido avances. Como resultado, han muerto 35 insurgentes y decenas de civiles.

El Ejército de Irak y las fuerzas tribales aliadas han ganado terreno en la ciudad de Ramadi, capital de la provincia iraquí de Anbar, ante el avance de los combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), pero han retrocedido en Faluya, donde los milicianos islamistas vinculados a Al Qaeda se mantienen fuertes en sus posiciones.



El Ejército iraquí ha ejecutado una ofensiva aérea sobre Ramadi, próxima a la frontera con Siria, durante la noche del domingo para tratar de forzar el repliegue del ISIL, según ha informado el diario británico The Guardian.



En Ramadi, donde se han producido los bombardeos más intensos de la jornada, las fuerzas militares y de las tribus locales han conseguido avances, según fuentes tribales y de las fuerzas de seguridad citadas por el periódico estadounidense The New York Times. Como resultado, han muerto 35 insurgentes y decenas de civiles, según la cadena estatal.



No obstante, el ISIL parece mantener el control sobre gran parte de Faluya, tomada que tomó el viernes, después de que algunos combatientes tribales desertaran y cambiaran al bando de los milicianos islamistas, de acuerdo con estas mismas fuentes.

Respuesta del Gobierno



Ahora, el Gobierno iraquí parece dispuesto a ejecutar una gran ofensiva contra los milicianos ligados a Al Qaeda para recobrar el control absoluto de éstas dos ciudades que, en el caso de Faluya, se encuentra a apenas 70 kilómetros de la capital.



El Ejército iraquí ha asegurado que está desplazando a Faluya armas avanzadas que Estados Unidos suministró a Irak el pasado mes a petición de Al Maliki, que ha intentado trazar alianzas con las tribus locales

El primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, ha instado hoy a los habitantes de Faluya, en la provincia occidental de Al Anbar, a "echar a los terroristas de su ciudad" para evitar una intervención militar, según el canal oficial Iraqiya.