Internacional

Protestas en Ucrania

Cinco muertos y 300 heridos en los enfrentamientos de Kiev

Redacción

22/01/2014

Según la agencia Liga.novosti dos de los fallecidos presentaban heridas de bala. La Policía ucraniana había negado haber utilizado armas de fuego. La UE estudia tomar medidas frente a Ucrania.

Cinco manifestantes han muerto en los enfrentamientos registrados en Kiev entre manifestantes opositores y fuerzas antidisturbios, informan medios locales.

Otras 300 personas han resultado heridas en medio de la violencia que sacude la capital ucraniana.

Así lo ha informado el canal 5 de la televisión ucraniana, que ha citado a Oleg Musi, coordinador de los servicios médicos del autodenominado "Estado mayor de la resistencia", representante de los opositores que desde hace más de dos meses se movilizan contra el Gobierno del presidente Víktor Yanukóvich.

Según la agencia Liga.novosti dos de las personas fallecidas presentaban heridas de bala. Previamente la televisión local Espreso TV había informado de un fallecido por arma de fuego.

La Fiscalía de Ucrania por su parte informó que al menos 50 personas fueron secuestradas anoche en las calles de Kiev, escenario desde el domingo pasado de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías antidisturbios.

Según Liga.novosti, dos de los fallecidos resultaron muertos por disparos de francotiradores en la calle Grushevski, junto a la sede del Gobierno.

El Ministerio del Interior de Ucrania confirmó que había un cadáver en un puesto de asistencia médica aunque no confirma la muerte de un segundo individuo. La policía ucraniana había negado previamente haber utilizado armas de fuego.

Disturbios en Kiev. Foto: EFE

Según el periódico Segodnia, otro manifestante murió ayer en el hospital a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al caer desde el arquitrabe de la columnata, de trece metros de altura, de la entrada del estadio Lobanovski, a lado de la calle Grushevski.

Violentos enfrentamientos

Esta madrugada cientos de manifestantes y agentes antidisturbios reanudaron los enfrentamientos que de manera intermitente mantienen en Kiev desde el domingo pasado junto a la sede de Gobierno y que han dejado más de 200 heridos.

El primer ministro ucraniano, Nikolai Azárov, advirtió hoy de que 'el Gobierno no permitirá ninguna anarquía y ningún caos en el país'. El dirigente, en la reunión del Consejo de Ministros, llamó a los ciudadanos ucranianos a abandonar las calles y apoyar las políticas de las autoridades.



Azárov señaló que la oposición debe decidir si apoya las acciones violentas en Kiev o no. 'Si no lo hace, debe llamar a los manifestantes a cesar los enfrentamientos. Si sí lo hace, entonces deberá asumir las consecuencias', agregó.

La UE se mantiene vigilante

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, ha afirmado que la Unión Europea evalúa "posibles medidas" sobre Ucrania, y que estudiará las "consecuencias" para sus relaciones bilaterales.

"Continuaremos siguiendo de cerca estos acontecimientos, así como evaluando posibles acciones de la Unión Europea y las consecuencias para nuestras relaciones con ese país", ha indicado Barroso en una rueda de prensa.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha dicho estar "conmocionado" por la noticia del fallecimiento de manifestantes en Ucrania, por las que ha expresado sus "más profundas condolencias a sus familias".