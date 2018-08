Internacional

Elecciones

Tailandia acude a las urnas pese al boicot de la oposición

Redacción

02/02/2014

Los manifestantes han impedido el voto en 42 de un total de 375 circunscripciones, principalmente en Bangkok y en las provincias sureñas.

Tailandia ha celebrado este domingo sus elecciones anticipadas pese al boicot de la oposición y de los manifestantes que han impedido el voto en 42 de un total de 375 circunscripciones, principalmente en Bangkok y en las provincias sureñas.

La mayoría del electorado, sobre todo en el norte y noreste, han podido ejercer su derecho al voto, incluida la primera ministra interina, Yingluck Shinawatra, que ha acudido a su colegio electoral capitalino en medio de fuertes medidas de seguridad.

En el distrito Din Deng de Bangkok, los antigubernamentales han cercado un colegio electoral y han arrojado piedras y botellas contra un grupo de ciudadanos que exigían ejercer su derecho al sufragio.

Las acciones de los manifestantes se han producido a pesar de que su líder, Suthep Thaugsuban, ha reiterado esta semana que sus seguidores no tratarían de impedir la votación.

La Comisión Electoral no emitirá los resultados de las elecciones hasta que celebre comicios parciales para los electores que no han podido votar este domingo y en la votación anticipada del pasado domingo, también boicoteada por los manifestantes. Hasta entonces, no habrá el número suficiente de escaños electos para formar un nuevo Parlamento, lo que puede dejar al Gobierno en situación de interinidad durante varios meses.

Unos 48 millones de tailandeses estaban llamados a acudir a estas elecciones en las que concurrieron medio centenar de partidos.