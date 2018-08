Internacional

Consulta

Cameron pide a los escoceses que 'se queden' en el Reino Unido

Redacción

07/02/2014

Cameron hará hoy una petición a los escoceses para que voten "no" en el plebiscito sobre la independencia el próximo 18 de septiembre.

El primer ministro británico, David Cameron, pedirá hoy a los escoceses que "se queden" en el Reino Unido y no voten en septiembre a favor de la independencia, por considerar que el país quedará "disminuido" sin esa región.



En un discurso que pronuncia hoy en la villa Olímpica de Londres, algunos de cuyos extractos adelanta hoy la prensa, Cameron hará una apasionada petición a los escoceses para que voten "no" en el plebiscito sobre la independencia el próximo 18 de septiembre.



"Queremos que se queden", dirá el primer ministro, que, además, apelará al espíritu olímpico del equipo británico para defender la importancia de la unión de Escocia con el resto del Reino Unido.



"Para mí, lo mejor de los Juegos Olímpicos (de Londres, en 2012) no fue ganar, (sino) el rojo, el blanco y el azul (los colores de la bandera británica "Union Jack")", según el jefe del Gobierno, cuyo discurso en la villa Olímpica coincide con el comienzo hoy en Sochi (Rusia) de los Juegos Olímpicos de Invierno.



Cerca de cuatro millones de personas mayores de 16 años y que vivan en Escocia podrán votar en el referéndum de septiembre.