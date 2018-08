Internacional

Crisis en Ucrania

Dirigentes del Gobierno de Yanukovich abandonan Ucrania

Redacción

23/02/2014

Además, la guardia de fronteras ha impedido que el presidente depuesto saliera del país. "No tenéis derecho a iros de la plaza hasta que haya un cambio real", dijo Timoschenko a los manifestantes.

Varios prominentes dirigentes del Gobierno de Viktor Yanukovich han intentado salir del país en las últimas horas a raíz de la votación de la Rada que decretó del cese del presidente ucraniano, según ha informado el periódico local Segodnya.



Entre los que consiguieron salir del país se encuentra el anterior primer ministro, Mykola Azarov, que, según fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado citadas por Segodnya, viajó a Rusia sin especificar el motivo.



El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania no ha permitido que abandonaran el país tanto el exfiscal general, Viktor Pshonka, como el exministro de Ingresos y Deberes Alexander Klimenko, que fueron identificados en un puesto de control de las fuerzas de seguridad ucranianas.



Por último el gobernador de Jarkiv, Mijail Dobkin, y el alcalde de la localidad, Gennady Kernes, habrían abandonado ya el país después de acoger ayer al presidente Yanukovich en el congreso del Partido de las Regiones celebrado en esta ciudad de mayoría prorrusa del norte de Ucrania.

La oposición ucraniana ha consumido tres meses de protestas al fulminar al presidente, Víktor Yanukóvich, y liberar a la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko.



"La dictadura ha caído", declaró Timoshenko tras recobrar la libertad después de ser condenada en 2010 a siete años de cárcel por abuso de poder.

"No tenéis derecho a abandonar"

Yulia Timoschenko afirmó desde la plaza de la Independencia (Maidan) de Kiev que los manifestantes no "tienen derecho" a abandonar las protestas y la propia plaza hasta que se logre un "cambio real" en el país.



"No tenéis derecho a iros de la plaza hasta que haya un cambio real", proclamó Timoschenko desde una silla de ruedas desde el estrado montado en la emblemática plaza.



En cuanto a su futuro político, Timoschenko anunció su intención de seguir trabajando. "Vuelvo al trabajo. No voy a perder ni un minuto para asegurarnos de que seáis felices en vuestra propia tierra. ¡Gloria a Ucrania!", dijo.

Elecciones

El Parlamento ucraniano decretó el sábado el cese del presidente Viktor Yanukovich y la celebración de elecciones presidenciales "de carácter extraordinario" para el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones europeas.

La Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) aprobó por unanimidad (328 votos a favor por cero en contra) la destitución del jefe de Estado por "violaciones masivas de los derechos humanos" y por "desvincularse de sus deberes constitucionales" al negarse a ratificar con su firma las enmiendas legales acordadas ayer con la oposición para frenar el derramamiento de sangre en Kiev.

La resolución fue adoptada por trámite de urgencia, sin debate previo, y tras su aprobación los diputados se pusieron en pie y entonaron el himno nacional de Ucrania.

La sesión extraordinaria de la Rada, nombró, además, a un dirigente opositor, Alexandr Turchínov, presidente del Parlamento, horas después de la dimisión por motivos de salud de su predecesor Volodymyr Rybak.

Yanukovich, por su parte, denunció antes de la votación que la situación actual en el país obedece a un golpe de Estado y reiteró que no tiene intención de dimitir de su cargo. "El Parlamento actual está tomando medidas ilegales y avergonzando al país", según una entrevista concedida a la cadena UBR-TV.

"Los eventos de los que nuestro país y el resto del mundo han sido testigos son un ejemplo de golpe de Estado", aseguró el presidente, quien comparó estos sucesos con la llegada al poder del Partido Nazi en Alemania durante los años 30.