El ministro de Defensa de Ucrania presenta su dimisión

Redacción

25/03/2014

La decisión viene después de que que la Armada ucraniana perdiera casi todos sus navíos en Crimea. La mayoría de los diputados presentes en la cámara ha votado en contra de la dimisión.

El ministro de Defensa ucraniano, Ígor Teniuj, ha presentado su dimisión ante la Rada Suprema (Parlamento) después de que la Armada de este país perdiera casi la totalidad de sus navíos en Crimea.

Una mayoría de los diputados presentes en la cámara ha votado en contra de aceptar la dimisión del ministro.

"Dado que a algunos pueden no gustarles las acciones que he realizado, no me quedaré anclado en mi cargo", ha afirmado Teniuj en su discurso ante el Parlamento, un día después de que el presidente interino del país, Oleksander Turchinov, ordenara la retirada de todas las fuerzas militares de la península separatista.



"Si los líderes del país tienen otra visión diferente sobre el desarrollo de los acontecimientos y otros candidatos, yo, el ministro de Defensa, el general Teniuj, ofrezco mi renuncia", ha asegurado. En la votación sobre su dimisión, 197 han apoyado su renuncia, lejos de los 226 votos requeridos para ratificarla.

De hecho, ayer mismo tropas rusas tomaron una base de la infantería marina ucraniana en Feodosia (Crimea) tras un asalto en el que resultaron heridos varios soldados leales a Kiev que fueron hechos prisioneros.

El asalto se produjo después de la negativa de los infantes de marina a abandonar su base sin sus armas y vehículos, según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Vladislav Selezniov.