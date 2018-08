Internacional

Las pasiones de Angela Merkel

Angela Merkel presenta sus pasiones en Youtube

Redacción

11/04/2014

Entre los gustos de la canciller alemana se encuentran la música clásica, cocinar y charlar con su marido.





Los integrantes del Gobierno alemán han decidido presentarse ante los ciudadanos en Youtube y hoy fue el día de la canciller, Angela Merkel, que confiesa en un vídeo sus pasiones: escuchar música clásica, cocinar y charlar con su marido.



Bajo el título de "El gabinete se presenta", los miembros de la coalición formada por conservadores y socialdemócratas revelan ante la cámara en poco más de tres minutos sus gustos personales.

Angela Merkel se define en el video como noctámbula más que madrugadora y, si bien no es capaz de elegir entre el mar y la montaña, no duda al mostrar su preferencia por la música clásica ante el pop.



"Me gusta estar al aire libre, cuando tengo tiempo también me gusta leer un buen libro, ir a un concierto de música clásica o cocinar", señala.

Así es precisamente como se imagina una tarde agradable: cocinar algo, compartir una cena tranquila, ver una buena película, hojear el periódico o abrir un libro y comentar la semana con su marido, el catedrático Joachim Sauer.