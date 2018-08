Internacional

Derecho al sufragio

Obama denuncia que el derecho a votar en EE. UU. 'se ve amenazado'

Redacción

12/04/2014

El presidente de Estados Unidos culpa a los republicanos de estar detrás de este intento de apartar a algunas minorías del derecho al sufragio.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, denuncia que el derecho a votar en Estados Unidos "se ve amenazado" más que en ningún otro momento desde que se aprobó la Ley de Derecho al Voto de 1965 y culpa a los republicanos de estar detrás de este intento de apartar a algunas minorías del derecho al sufragio.

"No me opongo a los intentos razonables para proteger la votación. Comprendemos que tiene que haber reglas", ha dicho el mandatario estadounidense, que, sin embargo, se muestra "en contra de exigir una identificación que millones de estadounidenses no tienen" tal y como pretenden hacer varios estados controlados por los republicanos.

En 2013, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló parte de la Ley de Derecho al Voto de 1965 que obligaba a determinados territorios a solicitar el permiso de las autoridades federales para modificar sus leyes electorales, lo que supuso, según el presidente, un duro golpe para el Gobierno en su intento de proteger a las minorías en estados con riesgo de discriminación.

Esta ley había nació como instrumento para proteger a la población afroamericana y se extendió también a otras minorías como la comunidad latina. Los estados de Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Texas y Virginia, así como condados concretos, están obligados a preguntar sobre cualquier cambio en materia electoral a una autoridad federal, incluso para cambiar la ubicación de un centro de votación.