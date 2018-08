Internacional

Premios Pulitzer

Los Pulitzer coronan la cobertura del escándalo del espionaje de EEUU

Redacción

15/04/2014

Los diarios The Guardian y The Washington Post recibieron ayer el premio Pulitzer por sus revelaciones sobre los programas del espionaje estadounidense.

Las revelaciones sobre los programas del espionaje estadounidense han valido el premio Pulitzer a los diarios The Guardian y The Washington Post, reconocidos por el jurado de esta 98 edición por haber generado un debate de importancia mundial.



La Universidad de Columbia (Nueva York) reconoció ayer con el premio en la categoría de servicio público las informaciones publicadas gracias a las filtraciones del extécnico de la CIA Edward Snowden.



Snowden, actualmente asilado en Rusia, es perseguido por las autoridades de Estados Unidos por protagonizar la que está considerada como la mayor filtración de información clasificada de la historia del país.



Además, los periódicos que iniciaron la publicación de sus filtraciones han sido acusados en numerosas ocasiones de haber puesto en peligro la seguridad nacional.



Frente a esa postura, el jurado de los Pulitzer destacó ayer la importancia del trabajo llevado a cabo por The Guardian y The Washington Post.