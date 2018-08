Internacional

Reunidos en Ginebra

Ucrania, Rusia, EE. UU. y UE buscan una solución pacífica a la crisis

Redacción

17/04/2014

Al término, los representantes diplomáticos deberán poner sobre la mesa, analizar y eventualmente acordar vías para lograr rebajar la tensión en el este de Ucrania.

La reunión ministerial en la que participan los jefes de las diplomacias de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea se ha iniciado minutos después de las 11.00 horas, en un intento por frenar la escalada de tensión en el este ucraniano.



El inicio del encuentro ha estado precedido por reuniones del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, con la responsable de la política Exterior europea, Catherine Ashton, y los ministros de Exteriores de Ucrania, Andriy Deshchitsia, y de Rusia, Serguei Lavrov.



Los tres encuentros bilaterales han sido breves, de unos 30 minutos cada uno, y no ha trascendido nada de lo discutido, dado que, según fuentes estadounidenses, la consigna es no transmitir nada de las conversaciones hasta que la reunión haya concluido formalmente.



Está previsto que la reunión a cuatro bandas dure unas cuatro horas, incluso un poco menos, según las mismas fuentes.



En ese espacio de tiempo, los representantes diplomáticos deberán poner sobre la mesa, analizar y eventualmente acordar vías para lograr rebajar la tensión en el este de Ucrania, que no hace más que intensificarse.

Tres prorrusos abatidos

El ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, ha informado de que la Guardia Nacional ha abatido este miércoles a tres prorrusos en un tiroteo que ha tenido lugar en la ciudad oriental de Mariupol y que se ha saldado con otros 13 heridos y 63 detenidos.

Según el ministro, cerca de 300 separatistas prorrusos atacaron el edificio con bombas incendiarias después de que las tropas de la Guardia Nacional se negasen a respaldar sus movilizaciones contra el nuevo gobierno pro-occidental del país.

El tiroteo se ha producido horas después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtiera a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que si prosigue con nuevas acciones para "desestabilizar" al Gobierno de Ucrania tendrá "consecuencias" tanto por parte de Estados Unidos como de Europa.

El mandatario estadounidense ha dicho que es "evidente" que Rusia ha violado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania mediante la anexión de Crimea el mes pasado, y añade que "siguen haciéndolo mediante el apoyo a 'milicias no estatales' en el sur y el este de Ucrania".

Vía diplomática

En cualquier caso, la Casa Blanca, no ha abandonado la posibilidad de alcanzar soluciones diplomáticas al conflicto. De hecho, el secretario de Estado, John Kerry, ha viajado a Ginebra para prepararse para las negociaciones a cuatro bandas con funcionarios europeos, rusos y ucranianos.

Finalmente, Obama ha afirmado que a Rusia tampoco le interesa una confrontación militar con Estados Unidos e insiste en que el objetivo es normalizar las relaciones entre Ucrania y los países vecinos. "Ellos no están interesados en la confrontación militar con nosotros, no necesitamos una guerra", ha concluido el presidente.

Reunión a cuatro

Estados Unidos acude a la reunión a cuatro bandas sobre la crisis de Ucrania, convocada para este jueves en Ginebra, con un conjunto de sanciones contra Rusia bajo el brazo y la amenaza a Moscú de que retire su apoyo a las milicias prorrusas sublevadas contra el Gobierno de Kiev.

"Es preciso decir que tenemos más sanciones preparadas y las impondremos si es apropiado", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, a los periodistas poco antes de que el secretario de Estado, John Kerry, partiera rumbo a Ginebra a la reunión con sus colegas de Rusia, Ucrania y la Unión Europea.

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado una serie de sanciones, las últimas ratificadas la pasada semana por el Congreso, contra personas y entidades tanto rusas como ucranianas por su apoyo al Kremlin en la anexión de Crimea.

El lunes, el diario The New York Times informó, citando a funcionarios estadounidenses, que la Casa Blanca ya elabora una lista de personajes rusos a los que podría imponer restricciones de viaje o económicas, incluido Igor Sechin, el presidente de Rosneft, la mayor compañía estatal de petróleo rusa.