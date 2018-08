Internacional

Crisis en ucrania

Joe Biden: 'Es hora de que Rusia deje de hablar y empiece a actuar'

Redacción

22/04/2014

"Quisiéramos decir que una mayor conducta provocadora de Rusia conducirá a un mayor aislamiento", ha dicho el segundo del Gobierno de Obama.

El vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ha insistido a Rusia a pasar a la acción para cumplir los acuerdos de Ginebra para el arreglo de la crisis en Ucrania.



"Es hora de que Rusia deje de hablar y empiece a actuar", ha afirmado Biden durante una comparecencia en Kiev tras reunirse con el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk.

Biden ha pedido a Moscú persuadir a los "separatistas prorrusos" a que depongan las armas y desalojen los edificios públicos que mantienen ocupados en varias ciudades del sureste de Ucrania.



"No es algo tan difícil de hacer. Se acaba el tiempo para lograr avances. No permitiremos que esto se convierta en un proceso interminable", ha dicho.



"Ningún país debe amenazar a otro emplazando sus tropas en la frontera y de este modo desestabilizar la situación en el país vecino. Queremos que Rusia no apoye a gente enmascarada y con uniforme que se apodera de edificios en el este del país", ha señalado.



Asimismo, ha advertido: "Quisiéramos decir que una mayor conducta provocadora de Rusia conducirá a un mayor aislamiento".



Además, ha destacado la importancia de los preparativos para los comicios presidenciales del próximo 25 de mayo, que ha descrito como "las elecciones más importantes de la historia de Ucrania".

Biden llegó a la capital ucraniana ayer, domingo, un día después del tiroteo ocurrido en la región insurgente de Donetsk.

Los grupos prorrusos la propia y Rusia no tardaron en dar por terminada la tregua por culpa de Kiev, mientras las fuerzas de seguridad ucranianas aseguran que desde el pasado viernes no han efectuado ninguna operación contra las dichas milicias.

Según la prensa estadounidense, Washington está dispuesta aumentar la asistencia económica y energética al Gobierno de Kiev para impulsar las reformas, pero no se espera ningún compromiso en materia militar, aunque el Ejército ucraniano está muy necesitado de equipamiento moderno.