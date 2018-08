Internacional

Crisis en Ucrania

Mueren 8 soldados ucranianos en combates nocturnos, según prorrusos

Redacción

14/05/2014

Por otro lado, esta tarde se reúne el Parlamento ucraniano, en un intento de frenar la escalada de tensión en la zona.

Ocho militares ucranianos han muerto y otros siete han resultado heridos esta madrugada en combates cerca de las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, ha informado el líder de las milicias prorrusas locales, Viacheslav Ponomoriov.

"A la una la mañana el enemigo intentó atacar. Lo rechazamos, destruimos varios blindados. El enemigo sufrió ocho muertos y siete heridos. Lamentablemente, nosotros también tuvimos bajas", ha dicho a la agencia rusa Interfax Ponomariov, quien se autoproclamó "alcalde popular" de Slaviansk.

Ha agregado que junto a la localidad de Adréyevka, en las proximidades de Slaviansk, las fuerzas ucranianas han empleado morteros pesados.

Reunión en el Parlamento

El diálogo nacional para frenar la escalada de tensión en el conflicto ucraniano comenzará este miércoles por la tarde en el Parlamento, la Rada Suprema, según ha informado el servicio de prensa de la asamblea legislativa.

La primera sesión de esta ronda de contactos estará liderada por el primer ministro interino, Arseni Yatseniuk; los expresidentes Leonid Kravchuk y Leonid Kuchma; y los candidatos a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 25 de mayo.

Polémica por el nombramiento del hijo de Biden

Por otro lado, la Casa Blanca ha subrayado este martes que la incorporación de Robert Hunter Biden, uno de los hijos del vicepresidente del país, Joe Biden, a la junta directiva de Burisma Holdings, el mayor productor privado de gas de Ucrania, no supone ningún conflicto de intereses.

"Hunter Biden y otros miembros de la familia Biden son obviamente ciudadanos privados, y donde trabajen no supone un respaldo por parte de la Administración, el vicepresidente o el presidente", ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

Por su parte, la portavoz de Biden, Kendra Barkoff, ha resaltado que el vicepresidente "no apoya a ninguna compañía en particular y no tiene relación alguna con esta empresa".