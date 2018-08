Internacional

África occidental acuerda 'guerra total' contra Boko Haram

17/05/2014

Goodluck Jonathan, el presidente de Nigeria, ha advertido que el grupo islamista se ha convertido "en la versión de Al Qaeda en el oeste de África".

Los países del África occidental han pactado este sábado en París lanzar una "guerra total" contra el grupo islamista Boko Haram, según ha anunciado el presidente de Chad, Idriss Déby. La reunión fue convocada por el presidente francés, François Hollande, para dar una respuesta conjunta a la actividad de este grupo armado. "Hay una determinación de afrontar esta situación de frente, de lanzar una guerra, una guerra total contra Boko Haram", ha declarado Déby desde París.



El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, también presente en París, ha advertido que Boko Haram ya no es una amenaza a nivel nacional, sino que se ha convertido en la versión de Al Qaeda en el oeste del continente africano. "Boko Haram ya no es un grupo terrorista nacional. Opera claramente como una sección de Al Qaeda, es Al Qaeda en el África Occidental", ha afirmado Jonathan en rueda de prensa. "Hemos mostrado nuestro compromiso con un planteamiento interestatal. Sin la unión de los países del oeste de africano no podríamos aplastar a estos terroristas", ha añadido.



El presidente francés, por su parte, ha destacado la relación de Boko Haram con otros grupos armados como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). "Boko Haram es una amenaza para todo el África occidental y también para el centro de África y tiene vínculos con AQMI y otras organizaciones terroristas", ha señalado Hollande durante el encuentro de París.



El mandatario francés ha aprovechado para anunciar un plan para intercambiar informaciones, coordinar las acciones y proteger las fronteras que será aplicado de inmediato.