El Ejército tailandés impone la ley marcial para garantizar la paz

20/05/2014

Por su parte, el líder de los manifestantes antigubernamentales en Tailandia ha prometido que seguirán adelante con su lucha pese a la imposición de la ley marcial y el llamamiento al diálogo.

El jefe del Ejército tailandés, Prayuth Chan-Ocha, ha declarado este martes la ley marcial en el país para garantizar "la paz y el orden" y ha dicho que obligará a las partes enfrentadas a sentarse a negociar una salida a la crisis política.



La medida entró en vigor a las 03:00 hora local (20:00 GMT del lunes), cuando la mayor parte de la nación todavía dormía.



Prayuth ha asegurado en un mensaje retransmitido por radio y televisión que no se trata de un golpe de Estado, sino de impedir que estalle la violencia entre manifestantes antigubernamentales y progubernamentales.



El general tailandés no ha sido muy explícito sobre su plan de acción que, fundamentalmente, consiste en sentar a negociar a las partes enfrentadas, después de siete meses de manifestaciones contra el Gobierno que han causado 28 muertos y más de 800 heridos.



El bando progubernamental es afín al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, depuesto en el golpe de Estado de 2006, y los antigubernamentales están liderados en la calle por Suthep Thaugsuban, viceprimer ministro del Partido Demócrata entre 2008 y 2011.



Cuándo y dónde empezarán las conversaciones son cuestiones que Prayuth no ha despejado hasta el momento, pero sí ha dicho que la operación será rápida.

El líder de los manifestantes asegura que las protestas continuarán



El líder de los manifestantes antigubernamentales en Tailandia, Suthep Thaugsuban, ha prometido este martes que seguirán adelante con su lucha pese a la imposición de la ley marcial y el llamamiento al diálogo entre ambas partes por parte del jefe del Ejército.



"La ley marcial no afecta nuestro levantamiento civil (...) seguimos manteniendo nuestro derecho a manifestarnos contra este Gobierno tirano", ha defendido Suthep en un discurso ante sus partidarios.



Por su parte, el primer ministro interino de Tailandia, Niwatthamrong Boonsongphaisan, ha informado de que ha solicitado a la Comisión Electoral que convoque los próximos comicios para el 3 de agosto.