Internacional

Ucrania

La aviación ucraniana bombardea la ciudad de Lugansk

Redacción

06/07/2014

Los milicianos prorrusos ya habían abandonado las posiciones atacadas. Mientras, los separatistas se preparan para combatir por Donetsk y por la propia Lugansk.

La aviación ucraniana ha bombardeado las posiciones de las milicias separatistas en la ciudad de Lugansk, en el este del país, según ha informado la agencia de noticias rusa Itar-Tass. En concreto, los aparatos ucranianos habrían atacado lugares en los que los insurgentes habían apostado morteros en los barrios de Alexandrovka y Kamennobrodski.

Sin embargo, los milicianos prorrusos ya habían abandonado las posiciones atacadas por la aviación. Las sirenas de aviso sonaron en la ciudad durante el bombardeo.

Mientras, los separatistas prorrusos, expulsados de Slaviansk por las fuerzas ucranianas, se preparan para combatir por Donetsk y Lugansk, las capitales de las dos regiones homónimas que suman entre ambas un millón y medio de habitantes. Mientras, las milicias de Slaviansk y sus alrededores dejaron esta madrugada las últimas ciudades de la zona, que se rindió el sábado tras más de dos meses de encarnizados combates, y trasladaron todas sus fuerzas al área de Donetsk, una de las urbes más importantes y prósperas de toda Ucrania.

El jefe de las milicias de Slaviansk, Ígor Strelkov, identificado en Kiev como el oficial de la inteligencia militar rusa Ígor Guirkin, anunció que sus hombres se disponen a preparar la "defensa activa" de Donetsk, "mucho más cómodo de defender que el pequeño Slaviansk".

Planes de los militares ucranianos

Los militares ucranianos también tienen sus planes para actuar en las dos capitales, en manos de los separatistas, donde ya han descartado emplear la aviación y el fuego de artillería pesada. La táctica de las fuerzas ucranianas "excluye bombardear las ciudades", dijo hoy el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andréi Lisenko."Las acciones en las ciudades es un minucioso trabajo para los cuerpos de elite ucranianos", añadió.

Atemorizado por la perspectiva de que los combates lleguen a la capital de su región, el gobernador de Donetsk designado por Kiev, Serguéi Taruta, pidió a las autoridades ucranianas que negocien con los rebeldes y no permitan que el derramamiento de sangre llegue a una ciudad en la que vive un millón de personas. No obstante, el Gobierno ucraniano y el propio presidente del país, Petró Poroshenko, no parecen dispuestos a frenar la operación militar relanzada hace seis días, después del alto el fuego que regía desde el pasado 20 de junio.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional aseguró hoy en rueda de prensa que, por orden expresa de Poroshenko, ya no habrá más ceses de hostilidades unilaterales, a menos que los rebeldes entreguen las armas y liberen a los prisioneros.