Kiev y los prorrusos se culpan del derribo del avión malasio

Redacción

18/07/2014

El analista internacional de eitb.eus, Jesús Torquemada, explica que tanto Ucrania como Rusia disponen de armas con capacidad para derribar aviones. La ONU ha pedido una investigación internacional.

La guerra entre el Gobierno de Kiev y los insurgentes prorrusos del este del país cobró ayer una nueva dimensión tras estrellarse un Boeing 777 malasio con 298 personas a bordo en la rebelde región de Donetsk, un hecho del que se acusan mutuamente ambas partes. La Inteligencia de EE. UU. asegura que el aparato fue derribado por un misil.

Los rebeldes prorrusos se han mostrado dispuestos a aceptar una tregua con las fuerzas de Kiev para que se investigue lo sucedido. Por su parte, Ucrania ha cerrado el espacio aéreo en las regiones del este del país.

El avión, que cubría la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur, se estrelló cerca de la localidad ucraniana de Sneshnoye, después de perder contacto con tierra cuando se encontraba a unos 50 kilómetros de la frontera rusa.

"Han muerto los 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación", informó Antón Gueráshenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, en su página de Facebook.

Gueráshenko aseguró que el aparato fue abatido por un cohete tierra-aire lanzado por un sistema de misiles Buk en una zona de Donetsk que está bajo el control de los milicianos separatistas.

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, calificó lo sucedido de "acto terrorista", mientras que el primer ministro, Arseni Yatseniuk, ha denunciado que "los rusos han ido demasiado lejos; es un crimen internacional por el que sus responsables deben ser juzgados ante el Tribunal de La Haya".

Sin embargo, representantes de la autoproclamada república popular de Donetsk negaron que dispongan de armamento para derribar un avión que volaba a 10.000 metros de altura, y acusaron a la Fuerza Aérea ucraniana de haber derribado el aparato desde un cazabombardero.

Incluso el Fiscal General de Ucrania, Vitali Yarema, ha confirmado que los separatistas prorrusos no se han apoderado de sus sistemas de defensa antiaérea "Buk", que supuestamente podrían haber sido utilizados para derribar el avión.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha negado la implicación de su país en el suceso.

Los medios rusos han ido más allá y especulan con la posibilidad de que el Boeing 777 que se estrelló fuera derribado por un misil ucraniano que tenía por objetivo el avión del presidente ruso, Vladímir Putin, según una fuente de la Aviación de Rusia citada por Interfax.

"Puedo decir que el avión presidencial y el Boeing de Malaysian Airlines se cruzaron en el mismo punto y en el mismo corredor. Esto sucedió cerca de Varsovia en el nivel de vuelo 330a a una altitud de 10.100 metros. El avión presidencial estaba allí a las 16.21 hora local (14.21 en Euskadi) y el avión de Malaysia Airlines a las 15.44 (13.44 en Euskadi)", precisó la fuente.

La ONU pide una investigación internacional

El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido hoy una investigación internacional independiente para aclarar el siniestro del avión comercial de Malaysia Airlines en el este de Ucrania.

El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que ha mantenido un minuto de silencio por las víctimas, ha demandado además a todas las partes del conflicto ucraniano que ofrezcan acceso inmediato a la zona del suceso.

Obama pide un alto el fuego para investigar el siniestro

El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha pedido este viernes un alto el fuego inmediato en el este de Ucrania para permitir una investigación sobre el siniestro del avión de Malaysia Airlines que, según recordó, se produjo "sobre un área controlada por los rebeldes" prorrusos. "Es necesario que todas las partes se adhieran a un alto el fuego inmediato", ha dicho Obama, en una declaración en la Casa Blanca.

"No se deben obstruir las pruebas. Los investigadores tienen que acceder al lugar de los hechos", ha agregado, y ha asegurado que un equipo del FBI y la agencia de Seguridad para el Transporte está "de camino" a Ucrania para asistir en la investigación.

No obstante, Obama ha subrayado que es "demasiado pronto para saber las intenciones de quienes dispararon el misil" y ha evitado culpar directamente al presidente ruso, Vladimir Putin.

Guerra de pruebas

Para añadir más elementos a la incertidumbre y a la guerra de propaganda que rodea este suceso, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, siglas en ucraniano) ha asegurado haber captado una conversación en la que los rebeldes reconocen el derribo del avión de pasajeros. Aquí puedes escucharla:

Además el asesor del Ministerio de Interior ucraniano ha denunciado que el sistema de defensa antiaérea "Buk" con el fue derribado ayer, según Kiev, el avión malasio en el este de Ucrania, ha sido trasladado a Rusia por los separatistas prorrusos.

Por su parte, Rusia ha asegurado que ayer detectó actividad de radar procedente de un sistema ucraniano de misiles Buk.

Moscú, sin señalar directamente a Kiev como responsable del supuesto derribo, sí ha apuntado que la batería --Buk-M1-- se encontraba cerca del lugar donde cayó el avión. En concreto, ha informado de que estaba a las afueras de Stila, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Donetsk, según un comunicado recogido por la cadena RT.

Los milicianos han encontrado la caja negra del avión, y han dicho que tienen intención de entregarla a inspectores internacionales. También permitirán el acceso de investigadores internacionales al lugar del siniestro.

Todos son sospechosos

El analista internacional de eitb.eus, Jesús Torquemada, ha explicado que "tanto el Ejército de Rusia como el de Ucrania disponen de misiles capaces de derribar aviones", por lo que, "a primera vista, todos son sospechosos".

Sin embargo, recuerda que en los últimos tiempos los prorrusos han derribado dos aviones ucranianos (uno de combate y otro de carga) y un helicóptero. "Por lo tanto, da la impresión de que quien está utilizando allí los misiles con más frecuencia es el bando ruso".

El periodista destaca asimismo que hasta ahora el espacio aéreo no estaba cerrado en Ucrania: "Ni Ucrania, ni Rusia ni los rebeldes habían prohibido el vuelo de los aviones de pasajeros. Aquello, oficialmente, no era una guerra, y por lo tanto no había motivo para que los aviones comerciales desviasen sus rutas".

Vídeo: La embajada holandesa se llena de velas y ramos en Kiev

Putin reclama una investigación "exhaustiva"

En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que lo sucedido requiere una investigación "escrupulosa y objetiva".

"El jefe del estado ruso subrayó que la tragedia ocurrida demuestra una vez más la necesidad de que se llegue cuanto antes a un arreglo pacífico de la grave crisis en Ucrania, y subrayó que se requiere una investigación exhaustiva y objetiva sobre las circunstancias de la catástrofe", ha explicado el Kremlin, en un comunicado.

Putin también ha expresado sus condolencias al primer ministro de Holanda, dado que la mayor parte de los casi 300 pasajeros del avión de Malaysian Airlines que cubría la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur eran de ese país.

Parte de los fallecidos eran investigadores sobre el sida

Hoy se ha conocido también que parte de los pasajeros que viajaban a bordo del vuelo MH17 tenían como destino final Melbourne y, en particular, un foro sobre sida que está previsto que comience el domingo en esta ciudad australiana.

Entre los fallecidos figura el experto Joep Lange, que ha pasado más de 30 años investigando y combatiendo la enfermedad y ahora hacía campaña en favor de tratamientos más baratos para los países pobres, según uno de sus compañeros.

Está considerado uno de los pioneros en el desarrollo de terapias combinadas para combatir el sida y de tratamientos antirretrovirales simples que pudiesen impedir la transmisión del virus de madres a hijos en los países pobres.