Internacional

Tragedia en Ucrania

Los rebeldes prorrusos entregan las cajas negras del avión siniestrado

Redacción

22/07/2014

El tren refrigerado con los cadáveres ha llegado ya a la ciudad de Járkov para su inspección.

Los rebeldes prorrusos han entregado a representantes malasios las dos cajas negras del Boeing-777 siniestrado al este de Ucrania con casi 300 personas a bordo, que supuestamente fue derribado por un misil.

"No hemos venido aquí para culpar a nadie. Las dos cajas son propiedad de Malasia. A simple vista se puede apreciar que las cajas están intactas", ha asegurado a la prensa el jefe de la delegación del país asiático, un coronel del Consejo de Seguridad Nacional de Malasia.

El primer ministro de la autoproclamada república popular de Donetsk, Alexandr Borodái, ha hecho entrega de los dos dispositivos aéreos durante una ceremonia oficial celebrada en la sede del Gobierno separatista.

"Ahora, tenemos tres tareas: la repatriación de los cuerpos, el traslado de las cajas negras y la devolución de los objetos personales a sus dueños", ha explicado el representante malasio.

Por su parte, Borodái se ha mostrado convencido de que "el análisis de las cajas negras arrojará luz sobre cómo ocurrió realmente esta terrible catástrofe".

Borodái asegura que "la parte ucraniana no está interesada en la investigación objetiva del siniestro con la participación de expertos internacionales y en que la verdad salga a la luz", y ha negado que las milicias insurgentes hubieran derribado el avión de Malaysian Airlines como aseguran Estados Unidos y muchas cancillerías occidentales.

"No disponemos de la tecnología necesaria y, lo más importante, no teníamos de motivo alguno, ya que no sacamos ningún rédito con esta tragedia humana", ha resaltado.

Por otra parte, el tren refrigerado con los cadáveres ha llegado ya a la ciudad de Járkov. El tren, acompañado de 16 representantes de Holanda, Malasia y la OSCE, salió esta madrugada desde Donetsk, ciudad controlada por los separatistas prorrusos.