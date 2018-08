Israel bombardea una escuela de la ONU y mata a 17 personas

Internacional

24/07/2014

El bombardeo sobre la escuela de Beit Janún ha dejado más de 200 heridos. Por otro lado, 56 reservistas israelíes han publicado una carta abierta negándose a unirse a la fuerza de reserva del país.

Al menos 17 civiles palestinos han muerto, entre ellas varios niños, y más de 200 han resultado heridos en un nuevo bombardeo israelí sobre una escuela de la ONU en la localidad de Beit Janún, en el norte de Gaza, según han informado fuentes sanitarias.

Los proyectiles de la artillería de Israel impactaron a primera hora de la tarde en esta escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados Palestinos (UNRWA), donde habían buscado cobijo más de 1.500 personas.

"Los muertos hasta ahora son 17 y los heridos cerca de 200, pero la cifra puede subir en los próximas horas debido a la gravedad de algunos", según ha declarado uno de los doctores del hospital Al Gharbiya de Beit Janún.

Esta es la segunda vez que las tropas israelíes atacan una escuela de la ONU en los últimos tres días, después de que el martes destruyeran parte del recinto de una de ellas, situada al sur de la ciudad de Gaza. En aquella ocasión no se produjeron víctimas, ya que ante la proximidad de los tanques israelíes, el director de la escuela decidió horas antes desalojar a las cerca de 1.700 personas que se refugiaban en ella.

'Insurrección' de 56 reservistas

Un grupo de 56 reservistas israelíes han publicado este miércoles una carta abierta en el diario estadounidense The Washington Post negándose a unirse a la fuerza de reserva del país, asegurando que lamentan haber sido parte de un Ejército que tienen un papel central en la opresión del pueblo palestino.

"Somos más de 50 israelíes que fuimos soldados y que ahora declaramos nuestro rechazo a ser parte de la reserva. Nos oponemos al Ejército israelí y a la ley de reclutamiento, en parte porque nos rebelamos contra la actual operación militar (contra la Franja de Gaza)", ha indicado Yael Even Or, una de las firmantes.

"Sin embargo, la mayoría de las firmantes son mujeres que no tendrían que combatir. Para nosotros, el Ejército es defectuoso más allá de la operación 'Margen Protector' o incluso la ocupación", ha agregado. "Nos oponemos a la militarización de Israel y las políticas discriminatorias del Ejército", ha argumentado.

"En Israel, la guerra no es sino la política a través de otros medios. Israel no es capaz de pensar en una solución a un conflicto político más allá de la lucha física, por lo que es propenso a los ciclos sin fin de violencia. Y cuando disparan los cañones no se ha de escuchar ninguna crítica", ha añadido.

Asimismo, Even Or ha recalcado que "la petición tiene una urgencia especial debido a la brutal operación militar que tiene lugar en estos momentos".

"Los residentes palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza no tienen derechos civiles ni se respetan sus Derechos Humanos. Viven bajo un sistema legal diferente del de sus vecinos judíos, lo que no es culpa exclusiva de los soldados que operan en esos territorios", han asegurado.

715 palestinos asesinados

En este contexto, el balance de víctimas palestinas asesinadas por el Ejército israelí en la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza ha ascendido a 750, además de 4.550 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades sanitarias.

Respecto a las bajas sufridas por Israel, han fallecido 32 soldados y un civil israelí a causa del impacto de un cohete. La muerte de todos los soldados israelíes se ha producido después de la decisión tomada hace una semana por el Gobierno israelí de iniciar una operación terrestre contra el enclave.