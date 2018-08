Internacional

Argentina niega la suspensión de pagos

31/07/2014

El juez ha pedido que sigan las negociaciones entre Argentina y los fondos especulativos que demandan el cobro integro de la deuda.

La agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado la deuda de Argentina a la categoría de cese de pagos selectivo, pero el ministro de Economía del país, Axel Kicillof, ha dicho que no puede darse esa situación si hay solvencia.

Una vez se ha anunciado el temido cese de pagos (aplicable solo al pago de 539 millones retenido en Bank of New York Mellon) y se ha anunciado que no había acuerdo entre el país suramericano y los fondos buitres, las versiones sobre los efectos de esta situación han variado, según las partes.

Axel Kicillof, tras la reunión para la negociación, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha rechazado esa calificación porque la situación en el que se encuentra Argentina (que ha pagado la deuda pero el dinero está congelado en un banco por recomendación del juez Thomas Griesa) "no existe, porque es insólita, porque es incomprensible, porque es absolutamente novedosa".

"El dinero está ahí, evidentemente. Si fuera un 'default' (suspensión de pagos) no estaría allí", ha dicho, pues Argentina hizo un giro de 1.031 millones de dólares el 26 de junio, a tiempo para no caer en el impago.

"Argentina ha tenido una dolorosa situación de 'default' en 2001", ha añadido, y ha dicho que en esta ocasión lo que sucede "no es relativo a la solvencia ni a la voluntad de pagar de la República Argentina".

Además, ha mostrado también su intención de seguir negociando, aunque respetando siempre los intereses y la ley de Argentina y los argentinos y las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.

El ministro, que ha vuelto a Argentina, también ha acusado al juez Griesa de "no resolver", de resultarle "todavía novedosa" la complejidad del caso, tras haber creado él mismo un "rompecabezas judicial" que ha desembocado en este "default".

El ministro ha dicho "no entender la Justicia estadounidense", en concreto la redacción de la cláusula 'pari passu' que bloquea el pago a otros bonistas si no es simultáneo al de los "holdouts".

También ha desacreditado a las agencias de clasificación al preguntar: "¿Quién cree en las agencias calificadoras a estas alturas? ¿Quién piensa que son imparciales del sistema financiero?" y recordar que ellas mismas fueron incapaces de predecir el "default" de hace 13 años.

El juez deniega la petición argentina de relevar mediador

El juez estadounidense Thomas Griesa ha pedido este viernes que sigan las negociaciones entre Argentina y los fondos especulativos que demandan el cobro integro de la deuda y denegó la petición de Buenos Aires de relevar al mediador Daniel Pollack que él nombró "por pérdida de confianza".

Durante una nueva vista celebrada en el tribunal, el abogado del Estado argentino, Jonathan Blackman, ha pedido al magistrado otra manera de seguir el diálogo con los fondos, al considerar Buenos Aires "doloroso y perjudicial" para su país el comunicado que emitió Pollack el miércoles tras la última negociación cara a cara con los fondos especulativos.

"La República Argentina está profundamente preocupada", ha dicho Blackman, por considerar que el comunicado en el que Pollack declaró la "inminente suspensión de pagos" de Argentina y la necesidad de cumplir con la ley estadounidense, "no era representativo de lo que sucedió en la reunión" y era "imparcial".

Griesa ha desestimado esta petición al considerar que Pollack había "conseguido avances en la negociación" y que "solo se puede llegar a un acuerdo con el camino ya empezado".

El juez federal ha criticado a las autoridades argentinas por emitir declaraciones públicas "confusas y formadas por medias verdades" sobre sus obligaciones para con los acreedores. Según el juez, dichas obligaciones "siguen vigentes".