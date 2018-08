Internacional

Investigación

Llega a Ucrania un equipo de EE UU para investigar el vuelo MH17

Redacción

06/08/2014

El siniestro de dicho avión se saldó con la muerte de casi 300 personas. Los miembros del equipo "compartirán su experiencia en tareas de recuperación", explica el Pentágono.

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este martes la llegada a Ucrania de un "pequeño equipo de supervisión y asesoramiento" que participará en las investigaciones del siniestro del vuelo MH17 en el este del país europeo, suceso que se saldó con la muerte de casi 300 personas.

"A petición del Departamento de Estado, el equipo, integrado por doce personas, asesorará, aconsejará y hará recomendaciones a la Embajada estadounidense (en Kiev) y a su personal acerca del posible apoyo estadounidense a Países Bajos, Australia, Malasia y otros países que participan en las operaciones de recuperación del avión", ha dicho.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha destacado que los miembros del equipo "compartirán su experiencia en tareas de recuperación", al tiempo que ha asegurado que no abandonarán Kiev, descartando que vayan a viajar al lugar en el que cayó el avión.

Convencidos de que el vuelo fue derribado por los prorrusos

El Gobierno de Barack Obama ha manifestado que está convencido de que el vuelo MH17 fue derribado con un misil SA-11 disparado desde una zona controlada por los rebeldes prorrusos, citando información de Inteligencia no especificada y datos publicados por páginas cercanas al Gobierno de Ucrania y a los separatistas, si bien estos han negado sus responsabilidad y han apuntado a Kiev como culpable.

Por otra parte, Kirby ha dicho que "más de 10.000 militares rusos se encuentran desplegados en la frontera", si bien ha agregado que "los números no son lo importante". "Lo importante es que Rusia continúa reforzando estas unidades", ha valorado. "Estas unidades no son numerosas (...) pero son muy capaces y están muy cerca, y no hacen otra cosa que seguir provocando las tensiones que ya existen en el interior del este de Ucrania", ha remachado.

El secretario general de la OTAN visitará el jueves Ucrania

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, visitará el jueves Ucrania a invitación del presidente de este país, Petró Poroshenko, anunció hoy un portavoz de la Cancillería ucraniana.

"En la agenda del día, en particular, figurarán los preparativos de la comisión OTAN-Ucrania", aseguró Vasil Zvárich, portavoz del Ministerio Ucraniano de Asuntos Exteriores.