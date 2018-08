Internacional

Investigación

El verdugo de James Foley, ¿un yihadista británico apodado 'John'?

Redacción

21/08/2014

El Estado Islámico difundió un vídeo a última hora del martes en el que un miliciano con marcado acento británico decapita a Foley, que fue secuestrado en noviembre de 2012 en Siria.

El asesino del periodista estadounidense James Foley podría ser el líder de una célula británica del Estado Islámico que se encarga de retener a los extranjeros secuestrados en Siria, según han informado diversas fuentes al diario británico 'The Guardian'.



El Estado Islámico difundió un vídeo a última hora del martes en el que un miliciano con marcado acento británico decapita a Foley, que fue secuestrado en noviembre de 2012 en Siria.



El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, ha indicado que "cada vez es más probable" que se confirme que el verdugo es británico.



'The Guardian' le ha identificado como un ciudadano londinense llamado 'John'. Uno de sus antiguos rehenes ha explicado que es el líder de un grupo de tres yihadistas británicos que se encargan de vigilar en la ciudad siria de Raqqa a los extranjeros secuestrados.



Esta fuente, que ha descrito a 'John' como una persona educada, inteligente y seguidora de las corrientes extremistas del Islam, ha explicado que los rehenes se referían a sus captores como 'The Beatles', por ser cuatro británicos.



Fuentes en Siria han confirmado al diario británico esta versión, detallando que 'John' sería el encargado de negociar con las familias de los rehenes.



Así, habría encabezado las negociaciones de principio de año para liberar a 11 rehenes y entregarlos a Turquía.



Expertos de la lucha antiterrorista, por su parte, han apuntado que 'John' es uno de los 500 ciudadanos británicos que se han unido al yihadismo y han sido "brutalizados" por el Estado Islámico para combatir en Irak y Siria.

Difusión del vídeo

La Casa Blanca confirmó ayer la autenticidad del vídeo que muestra la supuesta decapitación del periodista estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en noviembre de 2012.

En el vídeo, difundido ayer martes a través de los foros yihadistas y colgado en Youtube, Foley se despide de su familia y acusa al Gobierno de Estados Unidos de ser el culpable de su ejecución por su reciente intervención en Irak, antes de ser degollado ante la cámara por un encapuchado que habla en inglés.

En las imágenes, además de Foley, de 40 años, aparece otro periodista estadounidense secuestrado, Steven Joel Sotloff, cuya vida "depende de la próxima decisión de Obama", según dice en la grabación el autor de la decapitación.

Sobre este secuestro, las fuerzas especiales de Estados Unidos lanzaron hace varias semanas una ofensiva para tratar de liberar a los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Siria. Entre ellos se encontraba Foley, pero la operación especial por vía aérea y terrestre fracasó porque en el lugar indicado no se encontraban los secuestrados, según ha revelado el Pentágono.

Obama: 'Un cáncer que debe ser extirpado'

Horas antes de este anuncio, el presidente estadounidense, Barack Obama, hizo ayer una declaración pública breve y contundente en la que aseguró que Estados Unidos "estará vigilante y no descansará" a la hora de hacer "lo necesario para que se haga justicia" por la muerte de Foley, de 40 años.



Obama ha calificado de "cáncer que debe ser extirpado" al grupo Estado Islámico y ha remarcado que la muerte de Foley supone "un acto de violencia que agita la conciencia del mundo entero".



Por ello, Obama instó a la comunidad internacional, así como a los países de la región, para que haya "un esfuerzo común para extraer este cáncer que debe ser extirpado para que no se extienda".