Obama autoriza los primeros vuelos de reconocimiento sobre Siria

Redacción

26/08/2014

Se trata de un paso previo a posibles futuros ataques contra los yihadistas del Estado Islámico (EI), según publican hoy New York Times y la CNN.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó este fin de semana el inicio de vuelos de reconocimiento sobre Siria como posible paso previo a futuros ataques contra los yihadistas del Estado Islámico (EI), según publican hoy New York Times y la CNN.

Los vuelos de reconocimiento se efectuarán con una combinación de diferentes aeronaves, entre ellas 'drones' (aviones no tripulados) y otros aviones especiales.



Los vuelos podrían comenzar "en cualquier momento", según fuentes oficiales consultadas por la cadena CNN.



Según el "The New York Times", estos vuelos de reconocimiento son la antesala de potenciales ataques aéreos sobre posiciones del Estado Islámico en Siria, en un momento en el que EE.UU. lleva dos semanas de bombardeos "selectivos" en el norte de Irak contra los yihadistas.



Según las mismas fuentes, la Administración Obama "no tiene la intención" de notificar al Gobierno de Bachar al Asad sobre estos vuelos de reconocimiento.