Internacional

Crisis política en Francia

Hollande nombra su nuevo Gobierno sin los ministros críticos

Redacción

26/08/2014

El presidente galo ha retirado de su equipo a los tres ministros críticos. Valls sigue encabezando el ya cuarto Ejecutivo que ha nombrado Hollande en apenas dos años.

El presidente francés, François Hollande, ha nombrado su nuevo Ejecutivo, el cuarto desde que tomó posesión en mayo de 2012, encabezado por segunda vez por Manuel Valls y en el que hay una mayoría de ministros que continúan, pero no los tres que habían criticado la orientación económica del Ejecutivo.

El hasta ahora ministro de Economía, Arnaud Montebourg, cuyas dudas sobre el rumbo del Gobierno provocaron la crisis actual, abandona el cargo en favor de Emmanuel Macron, hasta ahora secretario general adjunto de la Presidencia.

Benoit Hamon, que también había emitido dudas sobre la política económica desde la cartera de Educación, será sustituido por Najat Vallaud-Belkacem, la primera mujer que se hará cargo de este puesto en la historia de Francia.

El tercer ministro crítico, la responsable de Cultura Aurélie Filippetti, dejará su cartera a Fleur Pellerin, hasta ahora secretaria de Estado de Turismo.

Tras haber anunciado el lunes la dimisión en bloque de su Gobierno y el encargo a Valls para que formara otro, el nuevo Ejecutivo cuenta con pocos cambios y mantiene la paridad, con ocho hombres y ocho mujeres.

El Gobierno mantiene a los pesos pesados, como Laurent Fabius al frente de Exteriores, Ségolène Royal en Ecología o Christiane Taubira en Justicia.

Esta última, que se había solidarizado con los ministros críticos, mantiene un puesto desde el que, entre otras, impulsó la ley del matrimonio homosexual.

El nuevo Ejecutivo no cuenta con ministros ecologistas, pese a las negociaciones que ha mantenido Valls con ese partido, pero mantiene a tres miembros del Partido Radical de Izquierdas, que cuenta con 17 diputados, un apoyo necesario para el Gobierno en un momento en el que muchos socialistas se muestran críticos con el mismo.

Montebourg se reafirmó

El ministro de Economía francés, Arnaud Montebourg, se ratificó el lunes, tras el anuncio de la dimisión, en su postura de que "las políticas de austeridad no funcionan" y anunció que ha recuperado su "libertad" y no que formará parte del nuevo gabinete de Valls, por lo que su salida no ha sorprendido.

Montebourg defendió que "mi responsabilidad como ministro de Economía es decir la verdad: las políticas de austeridad no funcionan y además son injustas".

El político socialista no duó en tachar de "absurdas" las políticas de austeridad ya que "agravan los déficits en lugar de reducirlos". Montebourg insistió en que "hay otro camino" y él no ha hecho sino "luchar por mantenerme fiel a lo que soy, a lo que pienso".