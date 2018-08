Internacional

Palestina

Abbas dice que Netanyahu ha accedido a crear un Estado palestino

Redacción

28/08/2014

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha declarado que se construiría sobre las fronteras de 1967.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ha dicho que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha accedido a crear un Estado palestino sobre las fronteras de 1967 y que solamente quedaría fijar las coordenadas exactas, en una entrevista concedida este jueves a una televisión palestina, según informa la agencia de noticias Maan.

"No vamos a entrar en una discusión sobre el área A, B o C. Cada Estado tiene que determinar sus fronteras. Israel es el único Estado del mundo cuyas fronteras no se conocen", ha dicho, instando al país vecino a "aclarar" este extremo.

Abbas ha adelantado que el jefe negociador, Saeb Erekat, y el jefe de Inteligencia, Majid Farrasj, se reunirán la próxima semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para hablar sobre las negociaciones. "Estamos dispuestos a esperar un día, a esperar un mes, pero no esperaremos otros 20 años", ha advertido, indicando que, si Israel se niega a hablar, la Autoridad Palestina está dispuesta a responder, aunque no ha detallado cómo.

"Pero, si están de acuerdo, seremos libres con nuestras fronteras y no aceptaremos que Israel lance una guerra contra nosotros cada dos años", ha remarcado, en alusión a la última ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. No obstante, ha aclarado que, incluso en el caso de que haya acuerdo, los palestinos "no perdonarán". "Israel no se librará de sus crímenes. Tenemos un montón de caminos y de herramientas para garantizar que los criminales no huyan de sus crímenes", ha dicho.