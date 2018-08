Internacional

Rusia asegura que no intervendrá militarmente en Ucrania

01/09/2014

El ministro de Asuntos Exteriores aboga por "una solución pacífica" a la crisis entre Rusia y Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha afirmado que su país no intervendrá militarmente en Ucrania y asegura que el Kremlin aboga por una solución pacífica a la crisis en el país vecino.



"No habrá intervención militar (en Ucrania). Nosotros nos pronunciamos por un solución exclusivamente pacífica a esta gravísima crisis, a esta tragedia", ha dicho Lavrov, citado por las agencias locales, al inaugurar el año académico en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú.



El canciller ruso recalca que Estados Unidos y la Unión Europea "deben exigirle a Kiev lo mismo que exigen en otros conflictos: poner fin al empleo de armamento pesado y aviación contra las ciudades, contra la población civil, que no destruya escuelas y hospitales".