Internacional

Escalada de violencia

El Estado Islámico decapita a un segundo periodista estadounidense

Redacción

02/09/2014

En un vídeo difundido a través de Internet, uno de sus milicianos suníes decapita, aparentemente, al periodista estadounidense Steven Sotloff.

El Estado Islámico ha difundido este martes un vídeo en el que uno de sus milicianos suníes decapita, aparentemente, al periodista estadounidense Steven Sotloff, según ha informado SITE, portal de seguimiento a los foros yihadistas en Internet.

Apenas trece días después de que el EI hiciera público un vídeo que mostraba la decapitación del periodista estadounidense James Foley, la organización de inteligencia Site publicó anoche presuntas imágenes del asesinato de Sotloff a manos de un miembro del EI.



En el vídeo, titulado "Un segundo mensaje a Estados Unidos", el verdugo de Sotloff atribuye su muerte a los ataques selectivos del Gobierno estadounidense contra posiciones del EI en Irak, y amenaza de muerte a un tercer rehén, el británico David Cawthorne Haines.



La Casa Blanca no ha confirmado aún la autenticidad del vídeo, pero asegura que "la comunidad de inteligencia está trabajando lo más rápido posible para determinarla". A través de un portavoz, la familia de Sotloff pidió privacidad y adelantó que no hará comentarios al respecto. El pasado miércoles, la madre del periodista, Shirley Sotloff, había pedido a través de un vídeo al líder del EI, Abu Bakr al Bagdadi, "ser misericordioso" y liberar a su hijo.



En el vídeo, el periodista aparece vestido con un buzo naranja y arrodillado junto a su verdugo, en un escenario desértico muy similar al que aparecía en las imágenes de la decapitación de Foley. "Obama, tu política internacional de intervención en Irak estaba destinada supuestamente a proteger las vidas e intereses estadounidenses, pero estoy pagando el precio de tu interferencia con mi vida. ¿Acaso no soy un ciudadano estadounidense?", dice Sotloff en el vídeo.

'He vuelto, Obama'



Junto a él, un hombre encapuchado que asegura ser el mismo que decapitó a Foley aguarda con un cuchillo en la mano y posteriormente habla a la cámara, dirigiéndose al presidente estadounidense. "He vuelto, Obama, he vuelto por tu arrogante política exterior contra el Estado Islámico, por tu insistencia en continuar tus bombardeos (...) en la presa de Mosul a pesar de nuestras amenazas serias", sostiene el verdugo, vestido totalmente de negro.



"Lo único que han conseguido tus acciones es (perder a) otro ciudadano estadounidense. Mientras tus misiles continúen atacando a nuestra gente, nuestro cuchillo continuará atacando el cuello de tu gente", agrega.



El combatiente lanza también una advertencia "a los gobiernos que entran en esta alianza diabólica de EE.UU. contra el Estado Islámico" para que "retrocedan y dejen a nuestro pueblo tranquilo".



La inteligencia estadounidense estudia la posibilidad de que el vídeo de la decapitación de Sotloff fuera grabado en el mismo momento que el de Foley y retenido hasta ahora por los yihadistas para ejercer presión sobre el Gobierno estadounidense.

El 19 de agosto, el Estado Islámico difundió otro vídeo en el que amenazó con decapitar a Sotloff, si Estados Unidos no cesaba su ofensiva aérea en Irak. "La vida de este ciudadano estadounidense, Obama, depende de tu próxima decisión", dijo.

En ese mismo vídeo, un yihadista decapitó al también periodista estadounidense James Foley, que fue secuestrado hace dos años en Siria. Reino Unido confimó que el asesino es un ciudadano británico que se radicalizó tras viajar a la zona.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha dicho hoy no poder confirmar la autenticidad del vídeo, difundido por el grupo Site Intelligence, pero ha asegurado que el Gobierno estadounidense investiga para determinar si es verídico.

Mayor presencia militar en Irak

Tras conocer la supuesta decapitación del periodista, Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que enviará 350 militares más a Irak para proteger sus instalaciones y personal en Bagdad sin que asuman en ningún caso un rol de combate.



Con este nuevo envío el personal militar de EE.UU. en Irak ya sumará más de un millar, una presencia reforzada desde que estalló la actual crisis con los yihadistas del Estado Islámico (EI) hace un mes.