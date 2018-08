Internacional

Estado Islámico

Hollande ofrece a Irak respaldo político y ayuda contra el EI

Redacción

12/09/2014

La CIA estima que el grupo yihadista tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes, el doble que en mayo. Australia ha elevado el nivel de alerta terrorista ante la posibilidad de atentados.

El presidente francés, Francois Hollande, ha ofrecido hoy en Bagdad el respaldo político de su país a las nuevas autoridades iraquíes, así como el apoyo "humanitario y de seguridad" en su combate contra el grupo yihadista del Estado Islámico (EI).

En su visita, la primera de un jefe de Estado a Irak desde la formación del nuevo Gobierno de unidad nacional, Hollande ha anunciado que la conferencia internacional sobre el EI que París acogerá el próximo lunes tendrá el objetivo de "coordinar las acciones de apoyo a Irak en su lucha contra esa organización terrorista".

El presidente francés, que ha llegado esta mañana a Bagdad y ha comparecido ante la prensa junto al jefe de Estado iraquí, Fuad Masum, ha elogiado la "transición democrática" realizada por Irak, con la celebración de elecciones legislativas y la posterior conformación de un Ejecutivo de unidad encabezado por el primer ministro, Haidar al Abadi.

Para el presidente francés, Irak se enfrenta a "un grupo terrorista que no tiene fronteras pero sí intereses territoriales, que quiere hacer la guerra no solo a Irak, sino a todos los pueblos que no comparten esa visión del mundo fundamentada en el terror".

Por ello, París prevé la celebración de la conferencia internacional del lunes que "movilizará a un gran número de países", y continuará su cooperación con Bagdad frente al EI "no solo como reflejo de nuestra amistad, sino también del interés común en la lucha contra el terrorismo".

El EI crece hasta los entre 20.000 y 31.500 militantes

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos estima que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) tiene hasta entre 20.000 y 31.500 combatientes en sus filas, aproximadamente el doble de lo que calculaba antes del mes de mayo, ha informado un portavoz de la agencia.

Estos números suponen un aumento de al menos 10.000 milicianos en los últimos meses, debido a un "reclutamiento mayor desde junio tras los éxitos (del EI) en el campo de batalla y la declaración de un califato", ha explicado el portavoz bajo la condición de anonimato.

Más de 15.000 de esos combatientes son extranjeros llegados de más de 80 países a Siria para unirse al EI, 2.000 de ellos occidentales.

Australia eleva la alerta terrorista

Australia ha elevado hoy la alerta terrorista al nivel "alto" ante la amenaza de que se produzcan atentados en el país en medio de la ofensiva internacional contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.

El primer ministro australiano, Tony Abbott, ha indicado en Melbourne que el riesgo de que se produzca un atentado terrorista es probable, aunque no "inminente", que es el caso del máximo nivel de alerta "extrema", ha informado la cadena australiana ABC.