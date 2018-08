Internacional

Ucrania ratifica el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea

16/09/2014

Por su parte, el Parlamento Europeo también ha aprobado el acuerdo. Además, Kiev ha decidido dar autogobierno a Donetsk y Lugansk para los próximos tres años.

La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha ratificado hoy el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), que entrará en vigor en noviembre pero no se aplicará en su totalidad hasta 2016.

El documento ha recibido el respaldo de 351 diputados de un total de 450, durante una sesión a la que ha asistido el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

Ucrania, la UE y Rusia acordaron el pasado viernes aplazar hasta el 2016 la aplicación del acuerdo, que contempla la creación de una zona de libre comercio, después de que Moscú amenazara con tomar medidas de protección de su mercado.

El Parlamento Europeo también lo aprueba

Por su parte, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy el acuerdo de asociación negociado entre la Unión Europea y Ucrania, que entrará en vigor de forma provisional el 1 de noviembre pero cuya parte comercial no se aplicará hasta 2016.

El acuerdo ha sido ratificado con 535 votos a favor, 127 en contra y 35 abstenciones.

La votación se ha producido de forma simultánea con la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, con la que el hemiciclo europeo ha conectado en directo.

Autogobierno para Donetsk y Lugansk

Además, el Parlamento de Ucrania ha aprobado hoy un proyecto de ley que contempla tres años de autogobierno para las zonas bajo control de los rebeldes prorrusos en las regiones de Donetsk y Lugansk.

La ley de autogobierno temporal, que ha sido aprobada a puerta cerrada por 277 diputados de un total de 450, afectará sólo a un tercio del territorio de las dos regiones rebeldes limítrofes con Rusia.

En el marco de esa autonomía, esas zonas podrán celebrar elecciones locales el próximo 7 de diciembre para elegir a sus representantes ante Kiev.

Además, el documento remitido a la Rada Suprema por el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, permitirá el libre uso de la lengua rusa, incluido en la educación, una de las principales demandas de los insurgentes.

A su vez, 287 diputados apoyaron otro proyecto de ley que estipula una amplia amnistía para aquellos milicianos que no hayan cometido crímenes graves, no participaran en el derribo en julio del avión de Malaysian Airlines con 298 personas abordo y no obstruyeran la investigación internacional.

Como condición, el proyecto exige a esos milicianos que depongan las armas en el plazo de un mes, liberen a todos los rehenes y desalojen los edificios administrativos.

Reacción

La reacción de los separatistas no se ha hecho esperar y el líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, ha asegurado que los rebeldes apoyan la iniciativa sólo en el caso de que signifique su independencia.

"Si de esa forma los diputados han votado a favor de nuestra independencia, entonces no podemos sino aplaudirlo", ha dicho Zajárchenko a la agencia rusa Interfax.

Los insurgentes prorrusos no sólo no renuncian a la independencia, sino que exigen el total control administrativo de ambas regiones tras el correspondiente repliegue de las tropas ucranianas y la posibilidad de mantener relaciones económicas exteriores con la vecina Rusia.