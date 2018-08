Internacional

Referéndum en Escocia

El voto de los famosos ante la independencia de Escocia

David Pérez | eitb.eus

17/09/2014

¿De qué parte están famosos británicos como Sean Connery, Paul McCartney y JK Rowling ante el referéndum escocés? Te lo desvelamos.

La campaña a favor o en contra de la independencia de Escocia no se libra solo en el tablero político. Los famosos británicos también se han posicionado ante el referéndum con apoyos explícitos e incluso contribuyendo económicamente a una de las causas, como es el caso de la escritora JK Rowling.

Incluso hay una cuenta en Twitter, @Celebs4indy, que se dedica a desvelar la posición de los famosos.

La campaña en contra de la independencia de Escocia es quizá la que apoyos más importantes ha cosechado, si bien es cierto que en su mayoría son famosos ingleses que no votarán en la consulta y simplemente intentan seducir a los escoceses para que no abandonen el Reino Unido.

He aquí algunos de los personajes británicos más conocidos que se han posicionado públicamente ante el referéndum:

PARTIDARIOS DE LA INDEPENDENCIA DE ESCOCIA

Sean Connery: El actor escocés, el primero que dio vida en la gran pantalla al agente secreto 007, es el rostro más conocido que defiende la independencia escocesa. "La oportunidad de la independencia es demasiado buena para perderla", dijo en marzo. Paradójicamente, no podrá votar en el referéndum ya que no reside en Escocia, aunque ha reconocido que no descarta volver a su país si gana el 'sí'.

Ken Loach: El popular cineasta británico declaró en febrero que "si Escocia se fuera, podría ocurrir lo que en América Latina llaman la amenaza de un buen ejemplo, porque lograrían un país mejor que el Reino Unido".

Franz Ferdinand: El grupo musical, una de las estrellas del último Bilbao BBK Live, fueron los cabezas de cartel de un concierto en el Usher May de Edimburgo para apoyar el 'sí' a la independencia.

Gerard Butler: El protagonista de la película 300 considera que Escocia es "un país distinto con diferentes actitudes, personas y objetivos".

Alan Cumming: El actor, conocido por la serie "The Good Wife", ha sido muy activo en las redes sociales a favor del 'sí' e incluso se ha trasladado desde Hollywood a Edimburgo para participar en la campaña.

I'm in the Glasgow Yes HQ being briefed!! #indyref pic.twitter.com/7K6Lz85xqn — Alan Cumming (@Alancumming) septiembre 8, 2014

Vivienne Westwood: La irreverente diseñadora inglesa, considerada madrina del punk, portó una chapa a favor del 'sí' durante un desfile de la semana de la moda de Londres. "Me siento muy antipatriótica sobre Inglaterra porque nos ha arruinado completamente", declaró.

Otros: Brian Cox, Annie Lennox, Irvine Welsh, Frankie Boyle, Alasdair Gray, Alan Bissett, Kevin Bridges, Alexander Moffat, Ken Currie y Robbie Coltrane.

PARTIDARIOS DE LA CONTINUIDAD CON EL REINO UNIDO

JK Rowling: La autora de la millonaria saga sobre Harry Potter, nacida en Inglaterra pero residente en Escocia, ha donado un millón de libras (1,25 millones de euros) para la campaña Better Together (Mejor Juntos).

Paul McCartney: El exbeatle es uno de los firmantes del manifiesto Stay Together, que aboga por la permanencia de Escocia en el Reino Unido pero que respeta el referéndum y reconoce que la decisión compete únicamente a los escoceses.

Ewan McGregor: El actor escocés más conocido después de Sean Connery se ha declarado "orgulloso" de ser escocés, pero ha aclarado que no es independentista.

Mick Jagger: El líder de los Rolling Stones es otro de los firmantes del manifiesto Stay Together. Poco dado a las manifestaciones políticas, fue una de las sorpresas de la lista.

David Beckham: El excapitán de la selección inglesa de fútbol, uno de los últimos fichajes de los unionistas, ha llamado a mantener el "vínculo histórico" del Reino Unido y seguir siendo "la envidia del mundo".

David Bowie: El cantante se posicionó a favor del 'no' en los Brit Awards celebrados en febrero. "¡Escocia, quédate con nosotros!", exclamó, según una carta leída en la ceremonia por la modelo Kate Moss.

Otros: Stephen Hawking, Sting, Rod Stewart, Judi Dench, Alex Ferguson, Elena Bonham Carter, Emma Thompson, David Attenborough y Simon Cowell.