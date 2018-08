Internacional

Referéndum

'Yo no soy escocés'

Juan Carlos Etxeberria | Edimburgo

18/09/2014

Tiene que ser muy fuerte pensar que en otras partes del mundo, por algo así, la gente ha matado y les han matado. Hoy tiene que ser muy fuerte ser escocés. Da igual lo que vayas a votar.

Tiene que ser muy fuerte levantarte por la mañana y saber que vas a marcar tu futuro político y el de tus hijos. Y probablemente el de los hijos de tus hijos. Tiene que ser muy fuerte saber que varias generaciones intentaron en vano alcanzar lo que ahora tú tienes en la palma de tu mano. Tiene que ser muy fuerte pensar que en otras partes del mundo, por algo así, la gente ha matado y les han matado. Hoy tiene que ser muy fuerte ser escocés. Da igual lo que vayas a votar. La responsabilidad es la misma.

Como yo no lo soy y solo llevo 4 días aquí ( escuchando a todo el mundo, si, pero solo cuatro días) ni me atrevo a especular sobre qué quieren los escoceses. Además lo van a decir ellos mismos en cuestión de horas. Solo hay que esperar.

Ahora mismo los colegios electorales llevan un rato abiertos. Igual que las empresas, los comercios y los colegios porque hoy es día laborable. ¿De verdad está gente va a trabajar? Yo estaría todo el día colgado del Twitter … pero ya les digo que no soy escocés.

A las 22:00 ( las 23:00 en Euskadi) cerrarán las urnas y se irán a tomar una pinta. No contarán los votos en los colegios electorales sino que llevarán las urnas sin abrir a 32 centros de recuento repartidos por el país y allí abrirán las papeletas. A mí me parece que no es lo más práctico … pero ya les digo que no soy escocés.

En la información que nos facilita la organización del referéndum ya nos avisan de que la hora de comienzo del recuento "dependerá de cómo afecten las condiciones meteorológicas al transporte, especialmente a los ferrys de las islas del Norte". Uff … ya me veo a las 12:00 de la noche consultando The Weather Channel.

Así que contarán con calma. Primero cuántos votos ha habido. El dato de la participación ( muy importante) podría hacerse público pasada la una de la madrugada. En las elecciones a Holyrood suele ser del 54%, en las generales a Westmister del 65 %. Hoy esperan que más del 80 % del censo se acerque a votar. Casi nada.

Durante la noche se irá sabiendo qué han votado cada uno de los 32 distritos electorales pero el resultado lo tienen que ratificar en la Oficina Central de Recuento de Edimburgo. Y eso, nos avisan, no ocurrirá hasta mañana.

-Oiga … ¿de verdad que hasta mañana no van a dar el resultado?

-That´s right.

-Y, ¿ a qué hora lo van a dar?

-At breakfast time.

Y aquí nos tienen a todos calculando cuál es la hora media a la que desayunan los escoceses … Ni idea, oigan … pero ya les digo que yo no soy escocés.

Ya me gustaría … aunque solo fuese un par de días.