Internacional

Entrevista en Radio Euskadi

'Una Escocia independiente podría ser de los mejores países del mundo'

Manu Giménez | eitb.eus

18/09/2014

El asesor de la Scottish National Party Xavier Solano ha dicho que si gana el 'sí', las decisiones "que no se tomen en Bruselas, se tomarán en Edimburgo, en vez de en Londres".

El asesor de la Scottish National Party Xavier Solano ha dicho que con la independencia se dará "la oportunidad de que Escocia se convierta en uno de los mejores países del mundo", porque aunque la situación actual sea "buena", "se puede estar mejor".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el asesor catalán ha explicado que "uno de los factores más importantes" para defender el referéndum es que "las decisiones que más afectan a los escoceses las toman los conservadores de Inglaterra, un partido que los escoceses no votaron, con lo que tienen que acatar decisiones de un gobierno que no han votado". Así, "solo por transparencia democrática, la independencia hará que los escoceses sean gobernados por partidos que ellos han votado", ha subrayado.

Al ser preguntado por las cuestiones identitarias de Esocia, Solano ha asegurado que "en el Reino Unido no hay problema identitario. El Reino Unido se autodefine como una unión de cuatro nacionalidades: inglesa, escocesa, galesa e irlandesa".

En ese sentido, ha recordado que competencias como el sistema educativo "depende de las naciones concretas, no del Reino Unido".

Además, al ser reconocidos como naciones, "automáticamente tienen derecho a decidir su futuro, con lo que el debate se convierte en decidir cómo va a estar mejor, fuera o dentro", no en si Escocia tiene derecho a decidir.

Solano ha subrayado que la relación entre Londres y Edimburgo ha sido "muy cordial", pero que "Londres ha puesto por delante los intereses del sur-este de la isla (Inglaterra)".

"La independencia de Escocia no va en contra del Reino Unido, no romperá los lazos con Inglaterra. Solo que a partir de la independencia, todo lo que no se decida en Bruselas, se decidirá en Edimburgo, en vez de en Londres", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de lograr más autonomía para el país si gana el 'no', Solano ha explicado que "no hay partido que esté contento con la situación actual" y que si los independentistas pierden, "se darán más poderes a Escocia". "Si gana el 'no', ganaremos unos poderes, si gana el 'sí', ganamos todos. El problema es que los unionistas no se han decidido en qué poderes otorgarían", ha concluido.