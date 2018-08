Internacional

Referéndum en Escocia

Europa ve en Escocia el 'modelo' para otras regiones

19/09/2014

Schulz opina que una Escocia con 'más autogobierno y bajo el paraguas del Reino Unido' podría convertirse en un modelo para el resto de países con movimientos independentistas.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha considerado hoy que si Escocia desarrolla ahora una mayor autonomía cultural y económica bajo el paraguas del Reino Unido podría convertirse en "un modelo" para el resto de países con movimientos independentistas.

En una entrevista en la radio pública alemana, Schulz ha realizado este análisis al ser preguntado por la posibilidad de que el resultado del referéndum escocés haya puesto freno al temido "efecto dominó" que habría generado el "sí" en países como España, que afronta un debate soberanista en Cataluña. "Creo que si ahora se llega a un autogobierno razonable en el ámbito cultural, económico y de las infraestructuras, pero, al mismo tiempo, se permanece bajo el techo del Reino Unido, puede ser un modelo satisfactorio también para otras regiones", ha manifestado.

Schulz se ha mostrado "contento" con la victoria del "no" y con el desarrollo de la consulta, "un proceso interno y democrático en el Reino Unido, donde el referéndum había sido reconocido por el Gobierno en Londres".

Según ha apuntado, la UE no tenía un plan B porque no cuenta con un plan A, ya que los tratados no prevén qué ocurre en el caso de que una región se independice de un estado miembro.

A su juicio, es necesario reflexionar sobre este caso, ya que la adhesión a la UE de una eventual Escocia independiente habría necesitado de la unanimidad de los socios, incluido el Reino Unido, lo que habría sido complicado. A pesar de este planteamiento, ha rechazado que su propuesta sea una reforma de los tratados o permitir que los nuevos miembros sean aceptados por mayoría.



"Europa más unida y fuerte"

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, ha afirmado que el resultado del referéndum de Escocia en contra de su independencia del Reino Unido es "bueno" y favorece una "Europa más unida y fuerte". "Doy la bienvenida a la decisión del pueblo escocés de mantener su unidad con el Reino Unido", ha dicho Barroso, que ha afirmado que "este resultado es bueno para la Europa unida, abierta y fuerte que la Comisión Europea apoya".