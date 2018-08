Internacional

Elecciones en Brasil

Rousseff seguirá siendo presidenta tras una dura disputa con Neves

Redacción

26/10/2014

Con el 98% del escrutinio completado Dilma Rousseff ha conseguido el 51,45% de los votos frente al 48,55% de Aécio Neves.

Dilma Rousseff ha conseguido la reelección como presidenta de Brasil al imponerse al candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, con el 51,45% de los votos frente al 48,55%, en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo, según ha informado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 98% del escrutinio completado.

Tal y como auguraban los sondeos sobre intención de voto, estos comicios presidenciales se confirman como los más reñidos desde la restauración democrática en 1985.

La participación, en un país donde el voto es obligatorio, ha alcanzado el 79,01%, mientras que la abstención ha sido del 20,99 por ciento. La gran mayoría de los votos se han emitido válidamente, el 93,63 por ciento, con solo un 4,65 por ciento nulos y 1,72 por ciento en blanco.

La mayor parte de las mesas del país había cerrado a las 17:00 horas de Brasilia (19:00 GMT), pero, por los diferentes husos horarios del gigante suramericano, algunos colegios finalizaron los comicios hasta tres horas más tarde.

El incidente más grave de las elecciones, consideradas por las autoridades como las más tranquilas de los últimos años, fue el asesinato de un joven de 20 años, identificado como Robson Diego de Moura Soares, que estaba en un colegio electoral en la ciudad de Mossoró, en el estado de Río Grande do Norte (noreste). Las autoridades aclararon que el homicidio no tuvo motivos electorales y que el joven, que no era votante en ese local, fue asesinado cuando ingresó al colegio electoral para huir de un grupo que lo perseguía en una aparente pelea entre bandas rivales.