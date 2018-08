Internacional

Juncker dice que no tenía conocimiento de ilegalidades en Luxemburgo

12/11/2014

El presidente de la Comisión Europea ha asegurado que "no hay ningún conflicto de intereses" por el llamado caso LuxLeaks. "Quizá sí hubo un exceso de ingeniería fiscal en Luxemburgo", ha admitido.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha dicho hoy al Parlamento Europeo a propósito del llamado caso LuxLeaks que durante su época de primer ministro de Luxemburgo no tuvo conocimiento de ilegalidad alguna.

"No tengo conocimiento de ninguna práctica ilegal en Luxemburgo", ha señalado Juncker, quien ha añadido, sin embargo, que "quizá sí hubo un exceso de ingeniería fiscal en Luxemburgo, como en otros países".

El presidente de la CE ha comparecido hoy en el último momento ante el pleno del PE para dar explicaciones sobre el caso bautizado por los medios como LuxLeaks sobre los acuerdos secretos de Luxemburgo con un centenar de multinacionales.

“No hay conflicto de intereses”

"Ante las dudas surgidas y aunque no se me haya pedido, he considerado adecuado intervenir aquí hoy", ha afirmado Juncker.

El presidente de la CE también ha aparecido por sorpresa en la conferencia de prensa diaria del organismo para asegurar que "no hay ningún conflicto de intereses" por ese caso, que se desarrolló cuando él era primer ministro de Luxemburgo, y su actual cargo. Ha subrayado que todo se ha hecho conforme a la legislación nacional e internacional.