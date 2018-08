Internacional

Tras el atentado de ayer

Pakistán levanta la moratoria de pena de muerte para 'terroristas'

Redacción

17/12/2014

Tras el asesinato, ayer, de 132 estudiantes, el primer ministro anunciaba que levanta la moratoria de pena de muerte en casos de terrorismo.

Pakistán entierra hoy a sus muertos en el asalto a una escuela, en el que fueron asesinados 132 estudiantes, en una jornada en la que el Gobierno ha levantado la moratoria sobre la pena de muerte en los casos de terrorismo y reafirmó su determinación en la guerra contra los talibanes.

El país está parcialmente paralizado, con escuelas e instituciones gubernamentales cerradas en algunas zonas, entre ellas Islamabad.

El primer ministro, Nawaz Sharif, anunciaba hoy mismo que la moratoria que se venía prorrogando desde 2008 para no aplicar la pena de muerte no tendrá vigencia para los acusados de terrorismo. "El mayor problema que tenemos ahora es estos terroristas que han sido arrestados... ¿Cómo debemos lidiar con ellos", ha dicho Sharif en una rueda de prensa tras anunciar que éstos no estarán amparados por la medida que mantiene las ejecuciones en suspenso, aunque los tribunales paquistaníes sigan sentenciando a muerte.

Amnistía Internacional calcula que unas 8.000 personas están en el corredor de la muerte en las cárceles paquistaníes por alguno de los 28 delitos para los que está prevista.

"¿Cómo deben concluir sus juicios? ¿Qué castigo se debe aplicar?", se preguntó el mandatario. Sharif, además, se mostró contundente en su promesa de guerra abierta a los talibanes, asegurando que la batalla contra los insurgentes está "logrando sus objetivos".

"Nuestra resolución ha alcanzado nuevas cotas; las operaciones continuarán hasta exterminar a los terroristas", ha añadido Sharif, al anunciar un encuentro hoy mismo de su alto mando militar con su homólogo en Kabul. En esa reunión se discutirá con líderes afganos sobre cómo coordinar operaciones contra los insurgentes talibanes que operan en las porosas zonas fronterizas entre ambos países.

El ataque se produjo ayer en un colegio gestionado por el Ejército en Peshawar, con un total de 132 estudiantes y 9 empleados del colegio muertos, así como 131 heridos. También fueron abatidos los siete terroristas dentro de la escuela.

Según los relatos de testigos y fuentes oficiales, los atacantes fueron de clase en clase disparando y lanzado granadas dejando un reguero de muertos. El principal grupo talibán pakistaní, el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó el ataque y lo justificó asegurando que para el "Ejército nuestras familias son objetivos" en las operaciones lanzadas en las zonas tribales de Waziristán del Norte y Khyber, acciones en las que han muerto más de un millar de personas.