Once muertos tras el siniestro del 'Norman Atlantic'

30/12/2014

El dispositivo de búsqueda seguirá activo por si hubiera desaparecidos. La nave podría haber estado sobrecargada en el momento del suceso.

Los equipos que trabajan en las labores de rescate han informado de que ya se han recuperado once cadáveres en la zona en la que se incendió el ferry 'Norman Atlantic'. Las autoridades italianas han concluido la evacuación del buque, pero temen que pueda haber aún muchos desaparecidos.

"Manifestamos dolor por los ocho muertos encontrados hasta el momento", ha declarado en conferencia de prensa la ministra de Defensa, Roberta Pinotti, quien ha cifrado en 427 las personas rescatadas del buque siniestrado.

El ferry "Norman Atlantic" se incendió en alta mar, en aguas del Adriático entre Grecia e Italia, con 499 personas a bordo. La operación, en la que han intervenido efectivos de Albania, Grecia e Italia y una decena de mercantes, se ha desarrollado sin pausa durante las últimas horas, a pesar de las condiciones adversas del mar. El rescate se ha visto ralentizado por olas de hasta seis metros de altura y vientos que han alcanzado los 50 nudos.

Varios helicópteros italianos y griegos han sacado del barco a los náufragos, que permanecían aislados en su proa después de que se desatara el incendio en las bodegas durante la madrugada del domingo.

Según los datos que maneja la Fiscalía, la lista oficial de pasajeros del ferri ascendía a 478 personas pero, además, han sido identificados tres polizones -dos afganos y uno sirio- y la nave registraba una sobreventa de 18 pasajes con respecto a los comunicados oficialmente.



El número de viajeros ascendería por lo tanto a 499 personas, de las que, según la Marina, han sido rescatados 427 y han perdido la vida otras once con la que acaba de localizarse.



De 179 personas el fiscal reconoció que no se tiene noticias, aunque advirtió de que pudieran haber sido trasladadas en mercantes que los rescataron, y que todavía no llegaron a puerto, durante las operaciones de salvamento.

Causas del siniestro

Las autoridades han abierto una investigación sobre lo ocurrido, aunque varios medios de comunicación italianos señalan que la nave podría estar sobrecargada en el momento del suceso.

Pasajeros que estaban bordo del transbordador afirmaban en unas primeras llamadas telefónicas a medios griegos que las condiciones eran ''terribles" pues las llamas se habían apoderado de dos terceras partes de la embarcación.

El 'Norman Atlantic', de bandera italiana' y con 180 metros de eslora y 7.800 toneladas, realizaba el trayecto entre el puerto heleno de Patras y el italiano de Ancona. El fuego comenzó hacia las 04.00 horas de la madrugada (02.00 GMT) del domingo, por motivos todavía desconocidos en el garaje del transbordador "Norman Atlantic", en el que había 222 vehículos. El incendio se desató cuando la "Norman Atlantic" estaba a 45 millas náuticas al noroeste de la isla de Corfú y a 22 millas de la costa italiana.

Dos operarios muertos

Por otro lado, dos trabajadores albaneses de un remolcador han muerto este martes tras romperse un cable para remolcar al ferry.