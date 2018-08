Internacional

Tensa reunión en Berlín

Alemania: 'Grecia debe seguir negociando con la troika'

Redacción

05/02/2015

"Ni siquiera hemos estado de acuerdo en estar en desacuerdo", ha afirmado Varufakis tras reunirse con Schäuble. "Grecia ya no aceptará más órdenes", ha advertido Tsipras.

"We agree to desagree" ("Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo"), ha dicho el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, recurriendo al inglés para dejar claro los desacuerdos entre Berlín y Atenas.

"Ni siquiera hemos estado de acuerdo en estar en desacuerdo", ha afirmado el ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis tras reunirse con su homólogo alemán, contradiciendo con ello a su anfitrión.

Varufakis ha pedido en Berlín un "programa puente hasta finales de mayo" para que Atenas pueda consensuar una salida a la crisis con los socios europeos, pero su colega alemán ha insistido en que el camino es cumplir los acuerdos vigentes.

Schäuble ha insistido en que Grecia debe seguir negociando con la troika para encontrar una solución a la crisis. "Grecia debe seguir negociando con las tres instituciones, la CE, el BCE y el FMI; que forma parte de los que hemos acordado en los planes de ayuda", ha dicho el mandatario alemán.

Varufakis ha lanzado su propuesta en la rueda de prensa conjunta que ha siguido a su encuentro en Berlín con Schäuble, su primera reunión directa con un miembro del Gobierno alemán y, por ahora, la última escala en una gira europea que en los últimos dos días le ha llevado a Roma, París, Fráncfort y Londres.

?Un nuevo contrato?

Varufakis ha pedido un programa provisional para tener tiempo y consensuar "un nuevo contrato" entre Grecia y sus socios europeos que solucione "de una vez por todas" la crisis de su país.

"Exigimos una oportunidad para mostrar nuestras propuestas", ha asegurado el ministro griego después de destacar que sus socios no han dado "poco, sino demasiado dinero" a Grecia, pero para un fin equivocado: "servir una deuda insostenible".

La decisión anunciada anoche por el Banco Central Europeo (BCE) de dejar de aceptar los bonos griegos como garantía en sus operaciones de refinanciación no ha alterado a primera hora de la mañana el rostro de Varufakis, quien ha salido sonriendo del coche que le llevó hasta el Ministerio de Finanzas alemán.

Tsipras: "Grecia ya no aceptará más órdenes?

Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se ha comprometido a "poner fin de una vez por todas" a las políticas de austeridad de la Unión Europea y a negociar con firmeza un nuevo acuerdo para Grecia. "Grecia ya no aceptará más órdenes, especialmente órdenes recibidas por correo electrónico", ha aseverado.

"Grecia ya no es el socio miserable que escucha las lecciones para hacer sus deberes. Grecia tiene su propia voz", ha defendido Tsipras. En una aparente referencia la dura postura adoptada por el Banco Central Europeo y otros, el primer ministro ha subrayado que "no se puede chantajear a Grecia porque la democracia en Europa no puede ser chantajeada".